МВнР: Нарушаването на въздушното пространство на Естония е още една безразсъдна провокация
"Този модел на дестабилизиращи действия трябва да бъде прекратен. Международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани", заявяват от външното ни министерство
Днешното нарушаване на въздушното пространство на Естония от руски военни летателни апарати е още една безразсъдна провокация срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО. Това заявяват от Министерството на външните работи на България в социалната мрежа X.
Ден по-рано естонското правителство съобщи, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути.
"Този модел на дестабилизиращи действия трябва да бъде прекратен. Международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани", се посочва в публикацията на външното ни министерство.
"Ние твърдо стоим до нашия съюзник Естония и оставаме ангажирани със защитата на евроатлантическата сигурност", добавят от ведомството.
This pattern of destabilizing actions must end. International peace and security cannot and should not be compromised. We stand firmly with our Ally Estonia and remain committed to defending Euro-Atlantic security.— MFA Bulgaria (@MFABulgaria) September 19, 2025
Малко по-рано Русия заяви, че нейни изтребители МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, но въздушното пространство на Естония не е било нарушено.