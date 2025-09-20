Днешното нарушаване на въздушното пространство на Естония от руски военни летателни апарати е още една безразсъдна провокация срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО. Това заявяват от Министерството на външните работи на България в социалната мрежа X.

Кабинетът "Желязков"

Ден по-рано естонското правителство съобщи, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути.

"Този модел на дестабилизиращи действия трябва да бъде прекратен. Международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани", се посочва в публикацията на външното ни министерство.

"Ние твърдо стоим до нашия съюзник Естония и оставаме ангажирани със защитата на евроатлантическата сигурност", добавят от ведомството.

Малко по-рано Русия заяви, че нейни изтребители МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, но въздушното пространство на Естония не е било нарушено.

