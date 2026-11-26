Насилието и посегателствата срещу личната неприкосновеност са недопустими, заявиха от външното ни ведомство

2197 Снимка: Facebook/"Ultra Style"

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Министерството на външните работи ще изпрати нота до френската страна, с която ще настоява за пълно разследване на случилото се на стадион "Велодром" по време на футболния мач между отборите на "Левски София" и "Олимпик Марсилия", съобщиха от външното ни ведомство.

Двубоят бе белязан от грозни сцени преди неговото начало, когато около 200 ултраси на френския тим необезспокоявано прекосиха половината трибуни на 66-хилядния стадион и атакуваха българските фенове.

Първо бяха нападнати привърженици от така наречената "Категория 1", които в повечето случаи са семейства и близки на самите играчи, а след това ултрасите на Марсилия се насочиха към сектора с агитката на Левски, хвърляйки бомби, а появилите се кадри показват палки и бухалки в ръцете им. Има ранени.

Петима фенове на Левски са в болница в Марсилия, като един от тях е тежко пострадал след ексцесиите.

"Министерството на външните работи категорично осъжда нападенията срещу български граждани в Марсилия. Насилието и посегателствата срещу личната неприкосновеност са недопустими. Настояваме компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и да подведат под отговорност извършителите", добавиха от МВнР.

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Генералният консул на Република България в Лион и почетният консул на България в Марсилия следят на място развитието на случая и са в готовност да окажат необходимото съдействие на българските граждани.

Президентът Илияна Йотова също настоя френските власти да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона.

"Кадрите от Марсилия са потресаващи! Нападенията срещу българските привърженици оскверняват една от великите игри, която събира милиони хора по света. Всеки трябва да може да подкрепя отбора си, без да се страхува за своята сигурност. Пожелавам бързо възстановяване на пострадалите", написа държавният глава.

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоя кабинетът "Радев" незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти за ексцесиите на "Велодром".

"Бесен съм от кадрите с нападенията над феновете на Левски в Марсилия! Очаквам УЕФА да наложи най-тежките наказания на Олимпик Марсилия, защото видяхме сянката на стадион "Хейзел!", написа той.

Olympique de Marsella - Levski de Sofía. #EuropaLeague https://t.co/Vy95WdHBYD — ULTRAS PRESENT (@UltrasPresent) November 26, 2026

От "Да, България" също настояха за реакция от страна на българските институции. От формацията поискаха френският посланик да бъде поканен в Министерството на външните работи, за да даде обяснения за случилото се.

"Тази вечер български граждани, мирно подкрепящи футболния "Левски", бяха нападнати от радикални ултраси на "Олимпик" Марсилия. Местната полиция не реагира навременно и адекватно, за да осигури безопасността на нашите сънародници нито на стадиона, нито извън него, след като същото се случи миналата нощ пред хотела на част от тях. Има пострадали, потърсили медицинска помощ. Случилото се е абсолютно недопустимо и можеше да се стигне до много по-тежки последици", написа в профила си във Фейсбук Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" и народен представител от "Демократична България".

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