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Министерският съвет прие Решение за създаване на Национален комитет за подготовката и отбелязването на три значими за българската история и национална памет годишнини - 190 години от рождението на Васил Левски - през 2027 г., 180 години от рождението на Христо Ботев - през 2028 г. и 150 години от Освобождението на България - през 2028 г., стана ясно от днешното правителствено заседание.

Кабинетът "Радев"

Предстоящите годишнини са сред най-значимите събития в националния календар и предоставят възможност за достойно почитане на делото на две от най-ярките личности в българската история, както и за отбелязване на 150 години от възстановяването на българската държавност, обявиха от МС.

Националният комитет ще координира подготовката и реализирането на инициативите, посветени на трите годишнини, като изготви и предложи единна национална програма за периода 2027-2028 г. Програмата ще обедини честванията при запазване на тяхната историческа и тематична специфика и ще включва културни, образователни, научни и обществени прояви на национално и местно ниво.

Координацията на дейностите е възложена на Министерството на културата, което ще работи в партньорство с държавни институции, общини, научни и културни организации, образователни институции, обществени медии и представители на гражданския сектор.

Целта е отбелязването на годишнините да надхвърли рамките на традиционните възпоменателни прояви и да се превърне в дългосрочна национална инициатива, насочена към съхраняване на историческата памет, утвърждаване на националните ценности и популяризиране на българското културно и историческо наследство, особено сред младите хора.

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Създаването на Националния комитет е важна стъпка към подготовката на мащабна програма от събития и инициативи, които ще отдадат заслужена почит на делото на Васил Левски и Христо Ботев и ще отбележат по достоен начин 150-годишнината от Освобождението на България

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