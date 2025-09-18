Министерството на отбраната организира, в изпълнение на решение на Министерския съвет, лятната почивка в България на 65 деца от Украйна на възраст от 5 до 16 години, преживели травми от войната, съобщават от МО.

Децата на военнослужещи, между които 43 - с български произход, имаха възможност да възстановят здравето си в спокойна атмосфера и да се радват на слънчевите дни на брега на Черно море.

Това е един скромен жест на човечност към най-малките жертви на войната, добавят от ведомството.

"България оказва подкрепа на Украйна на различни нива и аз съм доволен, че имахме възможност да организираме за вас този детски лагер. Вие можахте да играете на воля на българското Черноморие, да усетите нашето гостоприемство", обърна се заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев към децата от Украйна, които бяха настанени за лятна почивка в базата на Изпълнителната агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" в Сарафово.

Той подари на децата малки сувенири за спомен от слънчевата ни страна, които да им послужат по време на занятията им в училище.

"Образованието е важно. Вие сте бъдещето на вашата страна и ви пожелавам да растете здрави и щастливи", каза заместник-министър Илиев.

На срещата присъства и Н.Пр. Олеся Илашчук - посланик на Украйна в Република България.

