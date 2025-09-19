Одобриха на първо четене новия начин на избор на ръководство на НСИ, който предвижда назначение до месец

3680 Снимка: БТА

Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за статистиката, които предвиждат председателят на НСИ да бъде сменен и следващият да бъде избран по нов начин.

С гласовете на ДПС-НН беше прието предложението на депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН шефът на статистиката да се избира от парламента, както и заместниците му по негово предложение, а не да се назначава от Министерски съвет.

От ПП-ДБ видяха в решението пореден ход на ГЕРБ в полза на Делян Пеевски. А от "Възраждане" заявиха, че настоящият председател Атанас Атанасов е употребен и изхвърлен, след като фалшифицирал данни, за да приемат България в еврозоната.

От управляващото мнозинство не се включиха в дискусията.

Започвате да махате всички неудобни в България, в случая става дума за експерт, откри дискусията Мартин Димитров (ПП-ДБ). Той отбеляза, че текстовете са внесени от депутати, а не от Министерския съвет, няма обществено обсъждане. Така започва диктатурата, коментира Димитров, цитиран от БТА. Той обърна внимание, че в мотивите няма и дума, че председателят на НСИ в момента не се справя. Данните, които българската статистика предоставя, са достатъчно качествени, изтъкна депутатът и попита ГЕРБ защо са решили да бъде сменен шефът на НСИ. Защото КЗП искаше от него данни, които той няма право да предоставя ли, продължи депутатът.

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната", отбеляза, че НСИ е институция със стогодишна история и винаги е бил ръководен от професионалисти. Сегашният председател беше избран и с гласовете на ГЕРБ, БСП, ДПС, изтъкна той. Без истински данни, неполитизирана статистика, няма как да се вземат аргументирани управленски решения, подчерта бившият финансов министър. Той посочи, че има изисквания на ЕС за независимост на статистическите институти и освобождаването, предсрочно, на ръководители трябва да е по професионални, а не политически причини. Това е изискване и на ОИСР, ако искаме да станем пълноправни членове на организацията, тези промени ще попречат, предупреди Василев. Ние не знаем премиерът какво мисли за тази смяна, къде стои българското правителство по това предложение, продължи председателят на ПП.

Настоящият председател е избран с легитимен конкурс и мандатът му е седем години. Какви числа очаквате да видите за следващите три месеца, че искате да смените ръководителя на статистиката, коментира и Даниел Лорер от ПГ на ПП-ДБ.

Надежда Йорданова (ПП-ДБ) обърна внимание, че измененията противоречат на правото на ЕС и на Конституцията. Тя отбеляза обаче, че е в правомощията на НС да уреди на законово ниво процедурата за назначаване и да определи компетентните за това орган, но в случая, според нея, има политически мотиви.

От "Възраждане" отдавна казваме, че има проблеми в НСИ и сме внесли сигнали до Комисията за противодействие на корупцията (КПК) от март т.г. да провери сключени договори от ръководството на статистиката с фирми, заяви Петър Петров. По думите му налице са съмнения, че за някои дейности са сключвани граждански договори с ръководители на НСИ и КПК трябва да провери дали има нещо нередно в това. ПП-ДБ не предприемат никакви действия, а се упражняват в риторика от трибуната, посочи депутатът. Не се превръщайте в адвокат на това управление, препоръча Мартин Димитров на Петър Петров.

Според Цончо Ганев ("Възраждане") сегашният председател е изпълнил поръчка да фалшифицира данните за инфлацията във връзка с влизането ни в еврозоната.

Мария Илиева обяви, че "Величие" няма да подкрепи законопроекта, защото има нарушение на принципите на институционална независимост, на стабилност на мандатите, което означава възможност за политическа чистка при всяка смяна на мнозинството. Нарушена била и вътрешнопарламентарна процедура.

Снощи Атанасов обяви във фейсбук, че е получил заплаха. "За измамата с инфлацията ще ти подготвим тържествен прием в Казичене съвсем скоро", пише в анонимната закана, изпратена на служебната му електронна поща.

"Случайно ли е, че в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми!", попита той.

Доц. д-р Атанас Атанасов беше назначен през 2022 г. по време на управлението на кабинета на Кирил Петков и трябваше да заема поста за седемгодишен мандат - до 2029 г.

Зам.-председатели са Диана Янчева, Михаил Кончев и Свилен Колев.

Приетите на първо четене поправки предвиждат изборът по новия начин да стане до един месец от влизането им в сила.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.