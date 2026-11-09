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Финансовото ведомство, ръководено от Гълъб Донев, днес осъмна с табела "Министерство на лъжата". Акцията е на младежката организация на "Да, България" - "МлаДа България".

Кабинетът "Радев"

Тя бе обнародвана от съпредседателя на "Да, България" и "Демократична България" Ивайло Мирчев, който написа в социалната мрежа: "Така осъмна Министерството на лъжата (финансите). А Гълъб Донев все още не е подписал третото писмо - оставката си."

"Нямаме нужда от министър на лъжата, затова е време да подпише трето си писмо, с което да си подадете оставката", заявиха в същия дух и от "МлаДа България".

Повод за днешния пърформас е спор между управляващи и опозиция относно документ, за който се твърди, че е бил изпратен до Европейската комисия с предложение за временно пренасочване на част от пенсионните вноски от втория към първия стълб на пенсионната система. Мирчев твърди, че впоследствие Министерството на финансите е изпратило второ писмо със същата дата, но с променено съдържание, от което е премахнат спорният текст.

По думите на Ивайло Мирчев на 3 ноември сутринта колегата му Божидар Божанов е публикувал позиция във Facebook, в която предупреждава: "Национализират втория стълб на пенсионната система". Това предизвикало реакция от страна на управляващите, които първоначално определили информацията като фалшива новина и отрекли да е обсъждано подобно предложение.

Снимка: Фейсбук профил на Ивайло Мирчев

"Настана буря, тъй като очевидно никой не е бил питан, не е имало такъв разговор с българските граждани, с осигурените, и започват от "Прогресивна България" да отричат. Ако си спомняте, те нарекоха това фалшива новина. Нарекоха го непланирано, не ставало още дума. Говорили са, евентуално, ако някой е говорил, са говорили експерти", каза Мирчев.  

За оставка на финансовия министър призова и самият Божидар Божанов: "Според различни представители на властта, документите ни били дадени от: Борисов, Горанов, Екатерина Захариева, Илияна Цанова. Не, не е нито един от тях, нито ни ги е дал Агент 007, Агент Смит, Бъгс Бъни или Бисквитеното чудовище. Но не е важно как сме го получили. Важното е, че лъжете и мажете. И продължавате. С оправдания по студията и социалните мрежи. Някой ви е казал, че атаката е най-добрата защита и измисляте всякакви глупости. И затова Гълъб Донев трябва да си подаде оставката".

Снимка: Фейсбук профил на Ивайло Мирчев

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