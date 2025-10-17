"Оставката ми не е на дневен ред, Бойко Борисов не я е поискал", заяви вътрешният министър

Химикалката за смяна на министри и преговори е в премиера, заяви на излизане от партийната централа на ГЕРБ вътрешният министър Даниел Митов, след като лидерът Бойко Борисов и самият Росен Желязков обобщиха, че партията не иска избори.

"Тепърва предстоят преговори. Kакто каза и г-н Борисов, и както каза и премиерът, трябва да се работи за създаване на стабилно мнозинство. Как ще бъде направено, това е в ръцете на премиера и в предстоящите преговори", коментира вътрешният министър, цитиран от БНР.

По-рано, по време на заседанието на Изпълнителната комисия заедно с депутатите и кметовете Бойко Борисов заяви, че сега не е време за смени в правителството и оторизира министър-председателя Росен Желязков да съсредоточи преформатирането на управленската коалиция само в рамките на парламента.

Попитан Делян Пеевски е приемлив и официален партньор в коалицията, Митов не пожела да предпоставя изхода от преговорите, за които Борисов нареди на Желязков да започнат още в понеделник с трите партии заедно - БСП, ИТН и ДПС-НН.

"Не мога да правя каквито и да било други повече коментари преди да се проведени преговорите и когато са готови, когато има някакво разбирателство, ако има такова изобщо, тогава премиерът ще излезе и ще каже какъв е резултатът от разговора", каза Митов, който е и зам.-председател на ГЕРБ.

По повод думите на Бойко Борисов, че е "спасил кожата", защото шефът на ОД МВР Пазарджик е подал оставка заради вота в Пазарджик, Митов заяви, че не му е била поискана.

"Оставката ми не е на дневен ред, Бойко Борисов не я е поискал", каза вътрешният министър. Той защити решението си да смени шефа на полицията в Пазарджик.

"Е, както чухте днес, не е на дневен ред. Всеки си тълкува и си чете какво е искал да каже лирическият герой. Това, което каза господин Борисов, е следното: Откъде накъде трябва да се търси отговорност от господин Митов, който е вътрешен министър, при положение, че има професионално ръководство, което трябва да си върши работата", даде своята трактовка Даниел Митов.

"Затова съм назначил и проверка, за да видим дали са си свършили работата в Пазарджик. Затова съм отстранил и директора", заключи вътрешният министър.

"Аз днес щях да я поискам оставката на Митов, но му спаси кожата това, че директорът на Пазарджик си е подал оставката", каза по-рано Борисов пред партийния актив. А вътрешният министър потвърди новината под одобрителните реакции на залата: "Да, отстранен е директорът на Пазарджик и е назначена проверка".

Старши комисар Даниел Бараков е подал оставка след скандалите около проведените в града местни избори, спечелени от "ДПС - Нова начало", докато ГЕРБ се наредиха на шесто място, а от ПП-ДБ заподозряха, че е имало търговия с гласове и сезираха прокуратурата, МВР и КПК.

