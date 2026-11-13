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"Радев има проблем с ясното говорене. А зад него прозира още по-тежък проблем - комплекси и страх от Русия", написа във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев. Той коментира така съобщението на правителствената информационна служба, че България е подкрепила с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин.

Парламентът

"В Дъблин беше обсъдена френска инициатива за общи принципи на европейската сигурност, включително правото на всяка държава сама да избира съюзите си и съвместни действия срещу хибридните заплахи.

Отново подкрепяме, но "с резерви". Отново трябва да се обяснява докъде сме съгласни и откъде започва притеснението ни да не подразним Москва", продължава публикацията на Мирчев в социалната мрежа.

Съпредседателят на "Да, България" припомня позицията, изразена от президента Илияна Йотова пред ООН, като пише: "Вече чухме тази логика от Йотова покрай съвместното изявление за Украйна в ООН: българските предложения за редакции не били приети, нямало възможност за изразяване на резерви и т.н. Днес формулата "подкрепяме с резерви" отново поставя въпроса: какво точно защитава България и защо властта толкова трудно го казва ясно?"

България е подкрепила с резерви декларацията от Дъблин за европейската сигурност и мира в Украйна
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Постът на Мирчев в социалната мрежа завършва така:

"Какъв български интерес е застрашен? От кой ангажимент се разграничаваме? Какво предлагаме всъщност?

"Резервите" - звучат като политически страх. Страх да заемем позиция, да застанем уверено до партньорите си - страх от реакцията на Кремъл.

Декларацията е приета от 39 държави, сред които всички членки на Европейския съюз, които застават зад инициативата, а българските управляващи пак се държат така, сякаш лично трябва да поискат разрешение от Москва.

България заслужава управление, което говори ясно и защитава позицията си с аргументи. Националното достойнство изисква гръбнак. Страхът от Кремъл не може вечно да минава за държавна мъдрост."

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