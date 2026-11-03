ЕК е призовала страната ни да преразгледа предложението, като е предупредила, че такава мярка ще окаже негативно въздействие и върху капиталовия пазар, заяви съпредседателят на "Да, България"

981 Снимка: БТА

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България е предложила тази мярка на Европейската комисия преди малко повече от 10 дни, написа съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод изявлението на председателя на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов от "Прогресивна България", свързано пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ).

"Някои хора явно все още не са осъзнали, че изборите приключиха и че фабриката за фалшиви новини трябва да спре". Не се планира и не е било планирано част от вноската от втория пенсионен стълб да бъде пренасочена към НОИ, каза пред журналисти Проданов.

Ивайло Мирчев обаче е категоричен, че новината не е фалшива.

"Европейската комисия е изразила отрицателно становище и е призовала страната ни да преразгледа предложението, като е предупредила, че подобна мярка ще окаже негативно въздействие и върху капиталовия пазар", написа още съпредседателят на "Да, България" и обвини управляващите в лъжа.

"Това, че "Прогресивна България" не могат да се справят с управлението на страната, всички го разбрахме през последните шест месеца, но да лъжат толкова арогантно българското общество е нещо ново", коментира Мирчев.

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Той добави, че е изпратил искане в качеството си на народен представител да му бъде предоставена официалната кореспонденция между Министерството на финансите и Европейската комисия по проекта на бюджетен план за периода от 10 до 30 октомври. "За да стане ясно на всички, че "Прогресивна България" са направили опит да сложат ръка върху пенсиите на българите. Румен Радев, кога казвате истината", завърши той.

По-рано днес председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви преди заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси, че ще призоват за протести, ако правителството предложи половината от вноската във втория пенсионен стълб да постъпва в Националния осигурителен институт (НОИ).

Според него по този начин правителството "ще бръкне" в джоба на всеки български гражданин с по 433 евро.

"Това е доста по-нагло от това, което се опитаха да направят предишната година в кабинета "Желязков". Ако наистина решат да направят глупостта да бръкнат с по 433 евро в джоба на всеки български гражданин, ще призовем за протести", заяви Василев.

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