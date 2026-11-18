Ясно е, че става дума за руски атаки. Защо България не прави като Румъния, която вдига самолети и унищожава дроновете, коментира депутатът

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"Демократична България" настояват за ново свикване на КСНС за сигурността в Черно море, защото решенията от първия не се изпълнявали. "Ясно е, че става дума за руски атаки. Снишаването не работи. Нищо не е изпълнено от този КСНС. Преди предишния Радев покани Митрофанова в МС и пиха чай. Сега, след като има нови два кораба, ударени от руски дронове, Радев може да вземе един самовар и да отиде в посолството да направи чай на Митрофанова", заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в ефира на предаването "Лице в лице" по бТВ.

Не само България е атакувана, а и Румъни, напомни народният представител. Но направи сравнението, че в Румъния "самолети излитат и ги унищожават дроновете". "Това си родихме от нерешителността на управляващите", заключи той.

И добави, че искат да изяснят на ново заседание на КСНС именно това - дали страната ни ще защити българския бряг и търговските кораби, както и за резервите на премиера към преамбюла на декларацията за сигурността на Европа и подкрепата на Украйна, която беше подписана в Дъблин миналата седмица. "България ще си защитава ли брега или ще се държим като 16-а република", обобщи депутатът от ДБ.

"Искаме това да го изясним в КСНС. Искахме изслушване на Радев, тъй като това е важен въпрос", добави Мирчев и посочи, че мнозинството скрило премиера и не допуснало да бъде изслушан. България ще си защитава брега или ще се държим като 16-а република.

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Мирчев коментира, че очаква в петък да влезе изборът на парламентарната квота в новия ВСС. Той не издаде как ще гласува групата на ДБ и дали ще подкрепи обновяването на кадровия орган в съдебната власт, но посочи: "Виждаме възможност да има 11 души в нов ВСС, който не е под влияние на статуквото".

Депутатът коментира и бюджета на правителството, като го нарече "стар руски ЗИЛ, който пуши". "Ние от ДБ искаме да направим един хубав, модерен западноевропейски ТИР", коментира Мирчев.

"Най-големият недостатък на бюджета е бюджетният дефицит", обобщи той и посочи, че от неговата политическа сила предлагат той да бъде намален от 4,2% на 2,8%, но при условие, че се орежат 800 млн. евро от централния бюджет, които, по думите му, са "пари без перо" и "много празни чекове".

От данъчните приходи щяло да се намали половин милиард, защото инфлацията при проектобюджета е изчислена на 4%, а тя била 6%, което означава повече приходи. И към това, ако се прибави 16% орязана издръжка на министерствата, без тези в сферата на сигурността и без общините, можело да се постигне намаление на дефицита. Към сметката Мирчев прибави и намаление на капиталовите разходи с 250 милиона, ако няма одобрен инвестиционен проект.

"Режем малко и от бонусите, не само на АПИ, КЕВР, къде ли не. Стотици милиони отиват само за бонуси. Режем и накрая получаваме 2,8%. Ако включим свръхпечалбта на "Лукойл," отиваме на 2,5%, обясни народният представител. По думите му затова от ДБ нарекли предложенията си "Приземяване на дефицита" и щели да ги връчат на премиера Румен Радев.

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