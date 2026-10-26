Вместо аргументи за нейните качества той рецитира враждебните опорки на пропагандиста на правителството - Иво Христов, заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев

7241 Снимка: БТА

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Колкото повече Радев халюцинира за "сглобки" и "тролове", вместо да говори за качествата на Йотова, толкова по-натрапчиво затвърждава мнението, че Йотова не става за президент, написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във Facebook по повод първия коментар на премиера Румен Радев за резултата от първия тур на президентските избори.

"Току-що видимо изнервеният Радев показа, че има един очевиден проблем: след като подкрепата за партията му е спаднала с 900 000 гласа, от него се очаква да обясни защо трябва да се гласува за Йотова. А той всъщност няма какво да каже. Нула", коментира Мирчев.

Вместо аргументи за нейните качества той рецитира враждебните опорки на пропагандиста на правителството - Иво Христов, че изборът в неделя ще е "между мира и войната", "между демокрацията и корупционния модел на сглобката", "между спокойната истина и истерията на троловете", посочва съпредседателят на "Да, България". По думите му Радев не може да даде нито един пример за това.

"Кога Йотова показа независимост? След като беше бламирана за оставката на началника на НСО?", пита Мирчев.

"Кое нейно решение демонстрира лидерство? След като се отказа от собствената си позиция пред ООН и после се отричаше от нея с панически среднощни статуси?", посочва той.

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"Каква собствена визия предлага? След като цялата ѝ кампания цикли около фалшиви битки с несъществуващи проблеми?", пита още Ивайло Мирчев.

"Затова Радев е принуден да бълнува за "тролове", "сглобки", "война" и "истерия". Позитивно послание няма, защото Йотова не предлага нищо отвъд соцносталгията и застоялото минало", допълва той.

Според Мирчев Радев продължава основната линия от кампанията на Йотова: вместо разговор за правомощията и работата на президента - поредица от лъжи, измислени битки и всяване на страх, добавя БТА.

"Кирилицата била заплашена: Йотова твърдеше, че нейни опоненти казват, че кирилицата ни "отдалечава от цивилизования свят". Никой не може да открие публични данни някой да е заявявал подобно нещо", посочва Мирчев.

"После дойде насаждането на страх: "Имам син и внук... и докато мога, войници в Украйна няма да отидат", заяви Йотова. Само че Народното събрание още през февруари 2025 г. официално беше декларирало неучастие на български въоръжени сили във военни действия на територията на Украйна, отбелязва той. "Кирилицата. Българските войници. Чуждите знамена. Все нова заплаха, нов враг и нов страх", коментира Мирчев.

"Президентските избори би трябвало да отговорят на въпросите: Какво предлага кандидатът? Какво е направил? Как ще упражнява властта си? И къде е доказал, че може да бъде независим? Това сигурно е възможно, но не и с участието на проксито на Радев, което всъщност се бори за неговия трети президентски мандат, след като показа, че е негова сянка и превърна президентството във филиал на министър-председателя", пише още Ивайло Мирчев.

Малко по-рано премиерът Радев заяви, че "на изборите в неделя ще избираме между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката, между спокойната истина и истерията на троловете".

Той очаква от "всеки здравомислещ човек" да разбере, че "трябва да мине през урните, защото за сглобкаджиите това е битка на живот и смърт - да защитят и да прикрият корупцията и заграбеното".

Румен Радев каза още, че няма никакво място за самоуспокоение, всички избори са важни и призова: "Нека в неделя да пратим сглобката в небитието! Нека да гласуваме за Илияна Йотова, за да бъде България в сигурни и достойни ръце".

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