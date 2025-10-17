Лидерите на "Да, България" настояха веднага НСО да свали охраната на лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски. Според съпредседателите на партията гардовете на председателя на ДПС-НН струват по-скъпо на данъкоплатеца от колите за президентската администрация.

Парламентът

"Считаме, че веднага трябва да бъде свалена охраната на Пеевски, тъй като тя, като брой, като сума, която се плаща от хората, е по-голяма от охраната на президента и неговата администрация", заяви пред журналисти в парламента Ивайло Мирчев.

"Винаги сме искали и предложихме, освен председателят на парламента, други депутати да не използват коли на Народното събрание", припомни той, цитиран от БТА.

Според него парите, които се плащат за шофьори на депутати, политици, може да отидат за армията, например.

Преди ден от ПГ ДПС-Ново начало внесоха в парламента промени в закона за НСО, с които се дава възможност охраняваните председател на НС, президент и министър-председател сами да се откажат от личната си охрана.

ДПС-НН внесе промени в Закона за НСО, даващи право на президента на отказ от лична охрана
По повод липсата на кворум в пленарната зала през цялата седмица, Божидар Божанов коментира, че властта се е скрила на тъмно и разпределя порции.

"Докато ние преговаряхме през зимата, имаше снимки от разговорите, след това нещата отидоха на тайни масички", припомни той.

"Излиза Пеевски, обявява с кого си говори, какво разпределя, но това не е сериозен политически процес", смята съпредседателят на ДБ. Той напомни на управляващите, че даването на повече власт на Пеевски няма да реши политическата криза, която се състои в това, че той е завзел съдебната система и службите.

"Опозицията винаги е готова за предсрочни избори, въпросът е към управляващите, защото те решават дали ще се отиде на избори, дали ще се разберат дали Пеевски ще получи порции", смята Божанов.

