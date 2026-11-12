Депутатът разкритикува ръководството на веригата, но призна правото ѝ да обжалва решението на КЗК, ако го смята за необосновано

4710 Снимка: БТА

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Депутатът Ивайло Мирчев също разкритикува остро ръководството на "Кауфланд България" заради изказване на изпълнителния директор на компанията във връзка със санкцията от 75 млн. евро, наложена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

В публикация във Фейсбук Мирчев определи като "арогантно и неприемливо" предупреждението, че ако компанията изпадне в затруднение, фалитът на Корпоративна търговска банка (КТБ) ще изглежда като "пролетен бриз".

Според него подобни изказвания създават внушението, че голяма международна компания може да използва икономическото си влияние, за да избегне санкции.

"Чуждестранните инвестиции са важни, работните места също, но никоя компания не може да използва икономическата си тежест като щит срещу закона", казва Мирчев.

Той отправя критики и към търговските отношения на веригата с българските производители.

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"Вместо да плаши с катастрофални сценарии, ръководството на "Кауфланд" е добре да се замисли дали през годините винаги е било коректно към българските производители и дали е имало неприемливи търговски практики", пише депутатът.

По думите му санкцията на КЗК от 75 млн. евро изисква сериозен отговор от страна на компанията, подкрепен с аргументи и доказателства, а не с високомерие. В същото време Мирчев подчерта, че критиките му към търговската верига не означават безусловна подкрепа за антимонополния регулатор.

Той припомня, че от години критикува Комисията за защита на конкуренцията заради според него бездействие и политически зависимости, и няма намерение да я защитавам безкритично и сега.

"Ако санкцията е необоснована, "Кауфланд" има пълното право да я обжалва и да защити интересите си в съда", посочва депутатът.

Според него обаче значителното икономическо присъствие на една компания в България не я освобождава от задължението да спазва законите и да зачита институциите.

"Но докато печелиш милиарди от продажби в България, най-малкото, което се очаква, е да уважаваш българските институции, потребители и производители. Големият бизнес не е над закона, както и КЗК не е над съдебния контрол", заключава Мирчев.

По-рано срещу изказването на изпълнителния директор на "Кауфланд България" реагираха и от "Прогресивна България". От формацията заявиха, че никоя компания не е над закона, независимо от икономическото ѝ влияние. Според тях вместо аргументи от ръководството на търговската верига се чуват заплахи, а сравнението с фалита на КТБ е неуместно.

Остра реакция имаше и от вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, който определи тона на ръководството на "Кауфланд" като арогантен. Той подчерта, че държавата няма да се огъне пред лобистки натиск и че действията на институциите са насочени срещу нелоялните търговски практики, а не срещу самите търговски вериги.

Напрежението между търговската верига и антимонополния регулатор се изостри на 9 ноември, когато Комисията за защита на конкуренцията обяви, че налага на "Кауфланд България" санкции на обща стойност 75 653 706 евро за установени според регулатора нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти. Решението е резултат от проучване на пазара, започнало през юни 2025 г., при което са разгледани отношенията между големи търговски вериги и техните доставчици.

От "Кауфланд България" категорично отхвърлиха обвиненията и определиха санкцията като необоснована и несъразмерна спрямо европейската практика. Компанията заяви, че ще защитава правата си с всички законови средства пред компетентните български и европейски институции. Последвалото изказване на изпълнителния директор, който сравни евентуален срив на веригата с фалита на КТБ, предизвика политически реакции.

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