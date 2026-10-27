Лъсването на договорката между Радев и Костадинов е огромна червена лампа за всички българи, които вярват в силна, демократична и европейска България, коментира и Радан Кънев, лидер на ДСБ

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Костадин Костадинов на практика застава зад Йотова за балотажа, коментира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в публикация във "Фейсбук" относно кой с кого има напълно синхронизирани послания и действия след първия тур на президентските избори.

По-рано днес лидерът на "Възраждане" заяви на пресконференция, че Андрей Гюров няма да получи нито един глас от партията.

"Само преди дни Костадин Костадинов поиска оставката на Илияна Йотова и настоя тя да се оттегли от президентската надпревара. Днес вече виждаме как Костадинов на практика застава зад Йотова за балотажа, заявявайки, че нито един избирател на "Възраждане" няма да гласува за Гюров", напомни Мирчев.

"Следват лъжливи твърдения за резултата на Гюров, типичните му словесни еквилибристики и дълги обяснения защо част от избирателите на "Възраждане" ще гласуват за Йотова. И понеже явно аргументи не му достигат, в конструкцията беше вкаран дори Хитлер", коментира още съпредседателят на "Да, България".

Според него тук Йотова и БСП дължат ясен отговор, тъй като ПЕС е против групата "Европа на суверенните нации", в която влизат "Възраждане" заедно с "Алтернатива за Германия".

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"Партията на европейските социалисти официално подкрепи Йотова, а лидерите на ПЕС и групата на социалистите и демократите в Европейския парламент ѝ пожелаха успех. Костадинов пък получи предизборна подкрепа от депутати на "Алтернатива за Германия" и лично благодари: "Ще променяме Европа заедно". "Възраждане" и AfD са в една група в Европейския парламент - "Европа на суверенните нации". Точно срещу тази група европейските социалисти и другите проевропейски сили поддържат т.нар. санитарен кордон", коментира Мирчев, цитиран от БТА.

И добави, че през 2024 г. кандидатите ѝ бяха блокирани за ръководни постове в Европейския парламент именно като част от тази политика", посочва Ивайло Мирчев.

"Затова въпросът към Йотова, а и към Крум Зарков е прост: как кандидат, израснал политически в европейското социалистическо семейство, се отнася към подкрепа, идваща буквално от филиала на AfD в България - партия и европейска група, спрямо които собственото ѝ политическо семейство поддържа санитарен кордон?", посочва той.

Отговорът е, че има сглобка, смята Мирчев и пита дали Иво Христов ще я види, за да подготви следващата реч на Радев за "мира и войната", за "истерията на троловете" и "сглобките".

Същата позиция по-късно зае и Раден Кънев, евродепутат и лидер на ДСБ. "Лъсването на договорката между Радев и Костадинов е огромна червена лампа за всички българи, които вярват в силна, демократична и европейска България, коментира председателят на ДСБ във Фейсбук. В публикацията се казва още: "Неприкритият съюз между Радев и Костадинов означава, че и правителството, и президентът Йотова свалят "проевропейската" маска. А Костадинов сваля опозиционната, "антикорупционна" овча кожа. Преди всичко - този съюз задълбочава изолацията на страната, с всички рискове за сигурността ни. И съществено увеличава опасността от затъване в (пост)комунистически експерименти в икономиката и бюджета."

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