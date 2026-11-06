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"Имам усещането, че това няма да остарее добре."

Бюджет 2027

Този коментар направи във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод думи на премиера Румен Радев, насочени към опозицията, при представянето на бюджета за 2027 г.

Мирчев цитира следната част от изказването на Радев: "Искам да изкажа своето възхищение от нашата парламентарна опозиция. Те направиха брилянтен кризисен пиар - като по учебник. Взеха един хвърчащ лист, една анонимка, едно листче без подпис, без печат, без входящ и изходящ номер. От него произведоха невероятна истерия в публичното пространство, обладаха всички медии..."

Радев имаше предвид кореспонденцията между кабинета и Брюксел по повод на бюджета, която бе показана от Ивайло Мирчев и Божидар Божанов пред медиите в парламента преди дни. Според съпредседателите на ДБ намеренията на кабинета са били половината от вноската за втора пенсия (намалявайки я от 5% на 2,5%) да се пренасочи от частните пенсионни фондове към държавния Национален осигурителен институт (НОИ).

Премиерът Румен Радев и Министерството на финансите веднага реагираха, като категорично отрекоха тези твърдения, определяйки ги като "дезинформация" и "истерии", и заявиха, че подобно решение за новия бюджет не е вземано. 

 

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