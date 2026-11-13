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Министерството на правосъдието обяви нова процедура за подбор на един съдия от България в Общия съд на Европейския съюз със заповед на министър Николай Найденов, съобщиха от ведомството. Документите на кандидатите ще се приемат до 17:30 ч. на 27 ноември.

Кандидатстването е възможно в Центъра за административно обслужване на министерството на ул. "Славянска" № 1 в София, чрез Системата за сигурно електронно връчване или на електронна поща [email protected].

Процедурата е за второто място на България в Общия съд, в който всяка държава членка е представена с двама съдии. При предходния подбор положително становище от комитета по член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз получи само Иван Стойнев. Назначаването му беше одобрено на 30 септември, а на 7 октомври той встъпи в длъжност, посочват от министерството.

Сред изискванията към кандидатите са българско гражданство, магистърска степен по право, най-малко 12 години юридически стаж, задълбочени познания за българската правна система и правото на Европейския съюз и владеене на френски език. Те трябва да притежават високи морални качества и да не са навършили 65 години към датата на подаване на заявлението, добавя БТА.

Подборът ще се извърши от петчленна комисия с по двама действащи съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд и един хабилитиран преподавател по правни науки. След проверка за допустимост кандидатите ще преминат събеседване на български и френски език.

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Професионални организации и неправителствени организации с дейност в посочените в процедурата области могат да изпращат до пет въпроса за проверка на почтеността на кандидатите. На събеседването могат да присъстват и представители на медиите.

Ако предложената от правителството кандидатура не получи положително становище от европейския комитет, министърът ще предложи за одобрение следващия кандидат в класирането.

В края на октомври правителството възложи на министъра на правосъдието да организира нова процедура за подбор на един кандидат за съдия в Общия съд на Европейския съюз от България.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.