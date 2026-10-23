Министър Стоянов за резолюцията на ЕП: Политическа атака от сглобка №2
Продължава работата на поразения от дрон кораб "Челси-3", където има представители на Военна полиция, Военно разузнаване и Военна прокуратура
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Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира резолюцията на Европейския парламент (ЕП) с призив България да не отлага присъединяването си към инициативата на НАТО за противодействие на дронове.
Кабинетът "Радев"
"Това е политическа атака към нашето правителство, организирана от сглобката номер две. Тя работеше в България чрез протестите, а сега в Европейския парламент", каза министър Стоянов пред журналисти на летище "Чешнегирово", цитиран от БТА.
Министърът подчерта, че страната е подала документи за влизане в този проект след извършено изследване на това какви финансови средства са необходими и възможността на държавата да ги задели. Страни, които не са членки на НАТО, да казват България да се включва в проект на Алианса, е неразбираемо, каза Стоянов.
По повод критиките от страна на ГЕРБ и "Продължаваме промяната - Демократична България " за забавянето, той посочи, че проектът е от февруари 2025 г. и двете политически сили са управлявали, но не са направили нищо.
Продължава работата на поразения от дрон кораб "Челси-3", където има представители на Военна полиция, Военно разузнаване и Военна прокуратура, коментира министърът. По думите му, ако резултатът е такъв, че атаката е от руски дрон, ще бъде казано и действията ще бъдат осъдени, както и ако е от друга държава. Няма двоен аршин, щом става въпрос за националната сигурност, аршинът е един - българският интерес, каза Стоянов. Той подчерта, че информация от разследването ще бъде съобщена само от Военна прокуратура.
Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов наблюдаваха демонстрация на способностите на участниците в многонационалното експериментално учение BOLD ADRA 26 на летище "Чешнегирово".