Депутатът твърди, че фалшиви изображения и клипове внушават, че той и Асен Василев са получили пари, за да провалят гласуването в парламента

7440 Снимка: БТА

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Депутатът от ПГ на "Демократична България" Ивайло Мирчев обяви, че в социалните мрежи се разпространяват фалшиви изображения и видеоклипове, които внушават, че той и Асен Василев са получили милиони евро, за да провалят предстоящото гласуване за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) в Народното събрание.

В публикация във Фейсбук Мирчев отхвърли категорично тези твърдения и определи разпространяваните материали като част от кампания срещу него.

"Нека тези, които стоят зад тази кална кампания, знаят, че нямам цена и най-полезното, което могат да направят, е да спрат да си губят времето с AI картинки и видеа, да си налеят по едно и да си пуснат прясната GTA VI", посочи Мирчев.

Според него атаката не е случайна, а е свързана с предстоящия избор на членове на ВСС и опасенията на определени политически среди, че новият състав на кадровия орган на съдебната власт може да бъде независим от досегашните влияния.

"Знаем, че има представители на статуквото, които много се страхуват, че утре може да бъде избран ВСС, който не подлежи на техния контрол", заяви депутатът.

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Мирчев свърза избора на нов съдебен съвет и с бъдещата процедура за определяне на главен прокурор. По думите му независим ВСС би могъл да избере обвинител номер едно, който да потърси отговорност от политици, замесени в корупция.

"Този ВСС ще избере главен прокурор, който може да вкара крадливите политици там, където им е мястото", написа той.

В края на публикацията си Мирчев отправи призив за преодоляване на зависимостите в съдебната система.

"България трябва да се пребори със старите зависимости и най-после да има справедливост", заяви депутатът.

Публикацията на Ивайло Мирчев идва в навечерието на решаващото гласуване за новия Висш съдебен съвет. В петък, 20 ноември, Народното събрание трябва да избере 11 представители от парламентарната квота измежду 21 кандидати, преминали през изслушвания в правната комисия.

За избирането на всеки кандидат са необходими най-малко 160 депутатски гласа, с каквито управляващата "Прогресивна България" не разполага самостоятелно. Затова подкрепата на други парламентарни сили е решаваща.

Ден преди вота лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ПП и ДБ са се договорили с управляващите за избора на съдебните кадровици. От "Демократична България" отговориха, че ще спазят обещанието си новият ВСС да бъде избран без участието на ГЕРБ и ДПС, а правосъдният министър Николай Найденов отхвърли твърденията за предварително договорен състав.

Изборът е особено важен, тъй като мандатът на действащия ВСС е изтекъл преди повече от четири години. Новият състав трябва да отвори пътя към избор на титулярен главен прокурор и председател на Върховния административен съд — постове, които в момента се заемат от временно изпълняващи функциите.

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