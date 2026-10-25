Между 1 и 4% са гласували към 14 ч. в ромския квартал на Хасково
Рекордно ниска активност отчетоха в секциите в начално училище "Георги Сава Раковски"
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Необичайно слаб интерес към вота отчетоха секционните избирателни комисии в начално училище "Георги Сава Раковски" в ромския квартал на Хасково - "Република". Към 14:00 часа в изборните помещения са гласували едва между един и четири процента от имащите право на глас. Това е в контраст с предходни избори, когато в сградата традиционно се образуваха продължителни опашки.
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В училището функционират четири секции с избиратели предимно от местната общност. В секция номер 60 своя вот са дали едва 10 души от общо 876 вписани граждани, или 1.14 на сто. В 61-ва секция до урните са отишли 43 от 923 гласоподаватели. В 64-та секция са гласували само 15 души от общо 1084 регистрирани избиратели.
Празните училищни коридори изненадаха членовете на изборната администрация на място. Председателят на 64-а СИК Фаик Юсеин посочи като основна причина притесненията от машинното гласуване. По думите му електронните устройства затрудняват част от жителите в квартала. Той допусна възможност активността да се повиши в късните часове преди края на изборния ден.
Резултатите в квартал "Република" остават значително под средните показатели за региона. За цялата област Хасково избирателната активност достигна близо шест процента още към 11:00 часа сутринта.
НАЙ
Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
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