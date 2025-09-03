Парламентът

Ние сме в безпрецедентна политическа криза и безпътица. Пправителството е създадено след поредното предателство на вашите очаквания. Решенията в тази зала и в изпълнителната власт не са вашите решения, вие гласувате, а после те казват, че нямате право на мнение. Това каза лидерът на партия "Морал, единство, чест" Радостин Василев от парламентарната трибуна в декларация към българските граждани.

Той посочи, че почти девет месеца сме свидетели на "управление на грабежа", в които вместо ред има хаос, а вместо справедливост има "чадъри над корупцията". "Кабинетът на ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН ни превърна в антидържава, корупцията взе връх, а идеологиите и ценностите в политиката са потъпкани", каза Василев.

"Изборът вече не е между ляво и дясно, между стари и нови партии, изборът е дали ще позволим да ни довършат, или ще си върнем държавата. Защото България не е тяхна, тя е наша, и ако ние не я спасим, няма кой друг да го направи. Нуждата от преустройство на системата на управление на България е крещяща“, посочи той в декларацията.

Нов сезон, стари приоритети: ГЕРБ не пуска властта, ДПС-НН зад кабинета, "Възраждане" напуска НС за месец
Според Василев "настоящата заварка от национални предатели" ще рухне много скоро, защото "всяка порочна система е исторически обречена", цитира го БТА.

"Настъпва времето на поставяне на националните интереси над личните, на търсенето на отговорност и справедливост. Убеден съм, че българският народ се пробужда и осъзнава, че може да сбъдне своя огромен потенциал само в правова държава, в която законът важи за всички. Вярвам, че всички заедно ще защитим своите граждански и социални права, ще изведем България на пътя на демокрацията, просперитета и благоденствието", каза Радостин Василев.

