43-годишният добричлия не е дал обяснение какво е предизвикало атаката

4081 Снимка: Пронюз-Добрич

43-годишен мъж е задържан в Добрич тази вечер, след като потроши с брадва стъклените витрини на офиса на политическа партия ГЕРБ в центъра на града, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден в 18:30 часа. Минути по-рано активистка на партията си е тръгнала, като е заключила помещението.

След унищожаване на витрините, мъжът захвърлил брадвата на пейка пред офиса и напуснал мястото.

Предприети са незабавни действия и извършителят е установен и задържан.

Мъжът до момента не е имал криминални прояви и не фигурира в регистрите на МВР.

Към момента добричлията не дава обяснения какви са мотивите му за извършване на деянието, посочват още от полицията.

За случая е уведомена Районната прокуратура в Добрич. Образувано е досъдебно производство.

По време на антиправителствен протест през ноември 2020 г., участници хвърлиха камъни и кофи по офис на ГЕРБ на бул. "Дондуков" в София, счупвайки стъклата на входната врата. Петима души, включително трима непълнолетни, бяха задържани.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.