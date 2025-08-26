Мъж потроши с брадва витрините на офиса на ГЕРБ в центъра на Добрич
43-годишният добричлия не е дал обяснение какво е предизвикало атаката
43-годишен мъж е задържан в Добрич тази вечер, след като потроши с брадва стъклените витрини на офиса на политическа партия ГЕРБ в центъра на града, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
Сигналът за инцидента е подаден в 18:30 часа. Минути по-рано активистка на партията си е тръгнала, като е заключила помещението.
След унищожаване на витрините, мъжът захвърлил брадвата на пейка пред офиса и напуснал мястото.
Предприети са незабавни действия и извършителят е установен и задържан.
Мъжът до момента не е имал криминални прояви и не фигурира в регистрите на МВР.
Към момента добричлията не дава обяснения какви са мотивите му за извършване на деянието, посочват още от полицията.
За случая е уведомена Районната прокуратура в Добрич. Образувано е досъдебно производство.
По време на антиправителствен протест през ноември 2020 г., участници хвърлиха камъни и кофи по офис на ГЕРБ на бул. "Дондуков" в София, счупвайки стъклата на входната врата. Петима души, включително трима непълнолетни, бяха задържани.