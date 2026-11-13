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Майки на деца с увреждания и лични асистенти поискаха управляващите още днес да оттеглят промените в закона за личната помощ, а премиерът да каже те ли са олигарсите на България. Докато те изразиха готовност за протест пред парламента, министър-председателят Румен Радев обяви, че те няма да бъдат ощетявани.

Кабинетът "Радев"

Става дума за корекциите в Закона за личната помощ, с които на практика се замразяват парите за личните асистенти, защото те се "отвързват" от минималната работна заплата. Предлагат се още и промени, според които те няма да сключват трудов договор, а друг. Измененията са част от "бюджетния пакет" и са свързани със стремежа на управляващите да намалят разходите. 

Пред журналисти в Дъблин Радев съобщи за среща на родители с ресорните министри.

"Аз разговарях с министрите. Очаквам справедливо решение, което в никакъв случай да не ощетява нуждите на майките на деца с увреждания и в същото време да запазва стабилността на социалната сфера. Това е наистина предизвикателен въпрос, но колкото и да са ограничени средствата в бюджета, няма да нарушим нуждите на майките на децата с увреждания. Това категорично трябва да е ясно. Даже ще се предложат механизми, така че те да имат по-голяма свобода на избор по какъв начин да се осъществят техните трудови отношения с държавата", каза Радев.

Промените, предложени от "Прогресивна България" в Закона за личната помощ, бяха критикувани от опозицията, а председателят на комисията по правата на гражданите Атидже Вели заяви, че само вчера е получила над 30 писма от заинтересовани лица и организации.

Министър-председателят посочи обаче, че има множество случаи на фалшиви решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), срещу които ще се води "безкомпромисна битка". По думите му ръстът е огромен и става въпрос за значителни средства.

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Хората, които имат действителна нужда, ще получават подкрепа от държавата, а при фалшификации ще има дисциплинарни преследвания, категоричен бе Румен Радев.

Докато Радев говореше пред медиите в Дъблин, в парламента майки на деца с увреждания се срещнаха с представители на опозицията. Според майките никой никога не е обсъждал с тях готвените изменения. На срещата бе и председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова, която като омбудсман от 2015 до 2019 г. превърна в своя кауза защитата на правата на майките на деца с увреждания.

Снимка: БТА

"Ако законът не се оттегли, аз ще протестирам с моя син пред парламента на палатка. Той е на 7 години и е с аутизъм, докато това нещо не се случи. И когато здравословното му състояние се влоши, защото все пак е зима, за това ще носи отговорност господин Радев и държавата", заяви една от майките.

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