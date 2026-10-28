"Проверките показват по-високи цени в София спрямо Виена и Берлин и скрити такси за производителите", заяви председателят на КЗП

2775 Стопкадър от БНТ

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"Потребителят, като отиде на касата, не пита за търговския марж или търговската надценка, плаща една цена, която е несправедливо висока. На веригите и 100% надценка им се вижда малко! На чужд гръб и 100% надценка е малко. И това трябва да бъде прекратено." Това каза председателят на КЗП Мая Манолова пред БНТ.

В студиото на "Денят започва" тя представи данни от съвместните проверки с данъчните власти и агенцията по храните в търговските обекти и складовите бази. Инспекциите обхващат ценообразуването на основните хранителни продукти, хигиенните норми и условията по договорите с българските доставчици. В резултат на констатираните нарушения контролният орган издаде четири наказателни постановления за общо 110 000 евро и сезира Комисията за защита на конкуренцията.

Председателят на комисията внесе в студиото пластмасова щайга за илюстрация на допълнителните разходи за производителите на плодове и зеленчуци. Според регулатора четири големи вериги принуждават земеделците да наемат амбалаж от свързана фирма срещу едно евро на всяко внасяне в магазина.

"Донесох тази щайга, за да покажа как свързана с веригите фирма генерира приход от 365 евро годишно от предмет с първоначална стойност три евро и половина. Производителите плащат този наем ежедневно, а разходът накрая се прехвърля върху крайната цена на щанда. Обяснението за дезинфекция в Румъния подлежи на проверка, но сезирахме КЗК за нелоялна практика със санкция до десет процента от оборота", обясни Манолова.

Анализите на контролните органи сочат, че пазарният дял на големите оператори достига между 60 и 70 на сто от търговията на дребно. В същото време маржовете при някои родни стоки достигат до 125 процента, докато в Германия се движат в границите между 15 и 25 на сто.

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"Сравненията показват, че цените на основните храни в София надвишават тези във Виена и Берлин. Надценките в България са в пъти по-високи спрямо държавите майки на търговските оператори. Настояваме за равни условия за българските потребители без прекомерен ценови натиск", подчерта председателят на КЗП.

При лични инспекции в магазините проверяващите са открили сгрешени етикети на зеленчуковите щендери. Заради бързия оборот на щандовете партиди от чушки са се продавали под надпис за сладки картофи.

"Установихме редица случаи на грешно етикетиране и липса на достатъчна видимост за родната продукция. Българският производител трябва да има възможност ясно да рекламира своите стоки. Потребителят следва да вижда българския произход и да го избира пред вносните алтернативи", посочи Манолова.

Паралелните проверки на Агенцията по храните са разкрили сериозни санитарни нарушения в производствен обект в Пловдив. Базата е приготвяла готови ястия за топлите витрини на голяма верига при незадоволителна хигиена и без документи за проследимост на продуктите.

"Инспекторите затвориха две топли точки в супермаркети в Пловдив и столицата заради опасни условия. В склад на търговски оператор бяха открити и месни продукти с изтекъл срок на годност. Всички тези стоки се изземват, а документите се проверяват до изясняване на произхода им", съобщи шефът на регулатора.

Санкциите от 110 000 евро са наложени за подвеждащи намаления и разминаване между цените на рафта и маркираните суми на касите. Проверяващите са засекли промоционални кампании със заредени едва шест артикула в първия ден от акцията.

"Започваме проверки и на подвеждащи реклами за хранителни добавки, продавани онлайн и във физически аптеки. Недопустимо е продукти с билки да се представят като лекарства за рак и тежки автоимунни заболявания. Търговците са длъжни да представят научни доказателства за всяко обявено лечебно свойство", заяви още Мая Манолова.

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