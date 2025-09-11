Надявам се в най-скоро време водният режим в Плевен да бъде облекчен. В един от сондажите има вода, утре се чака информация дали е годна за пиене водата. Ако е, ще бъде свързан с водопреносната мрежа, каза новият областен управител на Плевен Мартин Мачев по БНР.

Водната криза

Това е първият готов сондаж и се работи по още два, съобщи още новият областен управител на Плевен.

Започват ремонти и на проблемни тръби по ВиК мрежата. Ще бъде подменена тръбата на ул. "Георги Кочев" и там се очаква да изчезне загубата, подменят се тръби и на в "Сторгозия". Почистен е и каналът на при долна Митрополия.

Вчера областният управител е имал среща с кмета на Плевен д-р Валентин Христов и са обсъдили какво е свършено и какво се очаква да се свърши. Мачев заяви, че е оптимист и в най-кратки срокове се надява да се реши проблемът с безводието в Плевен

Осигурена е вода за училища и детски градини и областният управител очаква новата учебна година да започне присъствено въпреки кризата

"Училищата са започнали да си поръчват хидрофорните системи, осигурена е вода за всички училища, детски градини и ясли, което е много важно, за да има присъствено и нормално протичане за учебните часове за децата", каза Мачев по БНТ.

Училища и детски градини имат финансиране от МОН за поставяне на хидрофори, но там също е открил проблем. В някой училища няма хидрофори и се очаква да бъдат поръчани от чужбина. В други фирмите са ги доставили, но няма кой да ги монтира.

"Днес предстоят срещи с директорите на институции, утре в 10 ч. се свиква кризисния щаб, да видим какво е направено и какво предстои. За мен е важно да работим в екип и да подаваме информация към гражданите, какво се случва и какво предстои", каза новият областен управител на Плевен и обеща пълна прозрачност и достъп до информация на гражданите.

Той е категоричен, че за водната криза има пълна подкрепа на правителството: "Каквото зависи ще бъде направено, за да се успокоят плевенчани. Ако водата в сондажа не е годна за пиене, продължаваме с нови такива. Дори и да е годна пак продължаваме с още два, единият е в с. Брестовец."

Председателят на кризисния щаб Емил Пеев коментира, че тепърва ще се установява каква част от водата се губи заради кражби и каква от лошата инфраструктура.

"По-голяма част от загубата е от изтичане на вода, а не от кражби, те тепърва се установяват, извършват се проверки по сигнали на граждани с представителите на ВиК и органите, които могат да вземат мерки", допълни Емил Пеев, председател на Кризисната комисия.

Проблемът с безводието в Плевенско доведе до драстичен режим на водата в областта и до масови протестиПротестиращиотново затвориха главен път Бяла - Ботевград на пътния възел до село Ясен през миналата неделя. Основното им искане е да има вода, да има подмяна на тръби и багерите да работят. Протестите ще стават още по-големи и планират да затварят всички входно-изходни артерии на Плевен и то не само за един час, а за цяло денонощие.

