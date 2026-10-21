Трети са кандидатите на "Възраждане" с 10,3%, сочи проучването, според което ПП изпреварва ГЕРБ при предсрочни избори

12417 Снимка: БТА

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От "Маркет Линкс" представиха ново социологическо изследване за нагласите на избирателите три дни преди вота.

То е национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от бТВ и "Маркет Линкс", проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода 13-19 октомври 2026г. по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.

Според данните балотажът е сигурен, а категоричен победител е двойката Илияна Йотова - Кирил Вълчев с 47,3%. Гюров и Кандев са на второ място с 30,6%, а Костадинов и Волгин са трети с 10,3%, съобщи социологът Добромир Живков в ефира на бТВ.

"Данните показват сблъсък на различни тенденции. Най-голямото предизвикателство ще бъде не да се прогнозира кой ще бъде победителят на първи тур, а каква ще бъде избирателната активност. От една страна президентските избори не събуждат сериозен интерес особено след пика на избирателната активност, която имахме през април. Сега тонусът на българския избирател е по-нисък. Но от друга страна наблюдаваме сигнали, които активизират българските граждани", коментира Живков.

Според социолога атаките по кораби в Черно море е една от темите, които политизират обществото и кара почти всеки отделен гражданин да заеме позиция. "При това политизиране няма да се изненадаме да доведе до малка по-висока избирателна активност от очакваната. Дори може да бъде по-висока от тази, която имахме през ноември 2021 г., когато беше 40%", поясни той.

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Прогнозата на "Маркет Линкс" показва 39% избирателна активност.

По думите на Живков това означава "сигурен балотаж". "Тук границите могат да бъдат 2-3% надолу или нагоре в зависимост от това как ще приключи последната седмица. Голяма част от избирателите - между 15-20%, взимат решение последните дни", каза още социологът.

"Трябва да кажем, че има специфики в електоратите на първите две двойки. 75% от избирателите на Йотова-Вълчев всъщност са и гласоподаватели на "Прогресивна България" през април", отбеляза той.

По думите му останалите 25% са разнообразни.

"Има немалка част от тях, които всъщност казват, че не са гласували. Тоест има и новопривлечени избиратели. Докато при Гюров и Кандев нещата изглеждат дори още по-шарени, защото при тях има участие и на избиратели на ГЕРБ, и на избиратели на ДПС, както и на такива, които не са гласували. Но ядрото, трябва да кажем, естествено, е "Продължаваме промяната - Демократична България", посочи Живков.

Мобилизация за предсрочен вот

При данните за нагласите, ако сега се проведат предсрочни парламентарни избори, "Продължаваме промяната" изпреварват ГЕРБ, които остават на трето място. Първи са ПБ с 32%, втори ПП с 10,2 на сто, а партията на Бойко Борисов пада на 9,6%. след тях са ДБ със 7,6 на сто, ДПС - 5,6% и "Възраждане" с 4,4 на сто.

"Ако сега имаме извънреден парламентарен вот, на първо място продължава да бъде "Прогресивна България" със сериозна преднина, но трябва да кажем, че тук имаме още между 2 и 3 пункта надолу. Тоест резултатът пореден месец от началото на управлението на този кабинет върви надолу и това се вижда отново във всички показатели, които измерваме", посочи Добромир Живков.

Има и разместване - ГЕРБ вече не е втора политическа сила, въпреки че тук трябва да кажем, че резултатът практически е един и същ и на изборите буквално в неделя може да бъде и обратно. Но трябва да кажем, че "Продължаваме промяната", подобно на Костадинов и Волгин и на "Възраждане", постепенно започва да привлича отпадащи от "Прогресивна България" и това много ясно се изразява в този резултат и това, поне символично, засега второ място", коментира той.

Данните са от национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от бТВ "Маркет Линкс", проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода 13-19 октомври 2026г. по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.

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