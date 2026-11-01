Според социологическата агенция за настоящия президент са гласували 56,6%, а за Андрей Гюров - 40,6%.
Избирателната активност е 29,8% - 1 970 000 души.
"Избирателите на "Възраждане" се оказват един от сериозните козове, които имаше във втория тур. Също има и немалък прилив на негласували въобще на първия тур. Тези два компонента изглежда в много голяма степен са решаващи", коментира социологът от "Маркет линкс" Добромир Живков.
"Ако обаче погледнем, ще видим, че навсякъде има известно натрупване, което дава накрая този кумулативен ефект", добави той.