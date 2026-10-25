Кандидатът, подкрепен от ПП-ДБ, получава 33,5 на сто, а настоящият държавен глава -32,7 процента

18503 Графика: Стоян Гогов, Dir.bg

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Кандидатът за президент, подкрепен от ПП-ДБ, Андрей Гюров изпреварва настоящия държавен глава Илияна Йотова с 0,8 процента и повежда в надпреварата за "Дондуков 2". Това показват данните на агенция "Маркет Линкс" при 100% обработени протоколи от паралелното преброяване.

За Гюров са гласували 33,5 процента от избирателите, а за Йотова - 32,7 на сто.

На трето място се нарежда Костадин Костадинов с 12,4%, следван от Радостин Василев с 4,2% и Ивелин Михайлов с 3,4%.

Шести по подкрепа е Иван Христанов, който получава 2,8 процент от гласовете.

Избирателната активност е едва 22,1%, сочат данните на социологическата агенция.

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Българските граждани днес избират своя седми президент. Общо 6 590 000 души имат възможност да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки. Общо 46 001 души пък са имащите право на глас за първи път. Секциите в страната, в които се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях има две машини. Общият брой на машините е 11 622.

За изборите в чужбина има 613 секции, разположени в 60 държави. Във 242 от тях се гласува с машина, а в 24 - с две машини. Най-много секции са предвидени в Обединеното кралство - 82, и в Турция - 78. В Германия секциите ще бъдат 70, в Испания - 67, а в САЩ - 44.

От Централната избирателна комисия съобщиха, че към 16 часа избирателната активност е 16,04 %, докато на предходните избори за президент през 2021 г. избирателната активност по това време е била 24,12 %.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.