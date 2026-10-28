При извършения оглед в района на Шабла и залив Болата при нос Калиакра не са открити нефтени петна, видимо изменение на повърхността на водата, заявиха от министерството

3865 Снимка: БТА

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От Министерството на околната среда и водите (МОСВ) проверяват за замърсяване на Черно море след днешния инцидент с контейнеровоз. Към момента не са установени видими следи от замърсяване при първоначалния оглед. Предстоят лабораторни изследвания на морската вода в пет пункта по Черноморието. Това съобщиха от ведомството на сайта си.

Според предоставения корабен манифест сред превозваните товари има литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

МОСВ, Министерството на отбраната (МО) и Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) координират действията си за установяване на евентуално замърсяване на Черно море след днешния инцидент, добавя БТА.

При извършения оглед в района на Шабла и залив Болата при нос Калиакра не са открити нефтени петна, видимо изменение на повърхността на водата или други видими следи от замърсяване. Това са първоначални наблюдения, които ще бъдат допълнени с лабораторни анализи.

Утре предстои екипи на Басейнова дирекция - Черноморски район (БДЧР) и Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) да вземат проби от морската вода в пет пункта по крайбрежието при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол.

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Изследванията ще проверят за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали, както и по други физикохимични показатели за качеството на водата. Пробите ще бъдат анализирани в регионалните лаборатории на ИАОС във Варна и Бургас.

Екипи на Министерството на отбраната днес са взели проби от две точки в териториалните води. В утрешния ден е предвидено и пробонабиране в района около контейнеровоза, като резултатите ще бъдат анализирани от регионалните лаборатории на ИАОС. Целта е да се установи не само дали има замърсяване, но и дали са налице промени в качеството на морската вода, които не могат да бъдат установени само с визуален оглед.

МОСВ и компетентните институции продължават проверките и мониторинга. Резултатите ще бъдат публично оповестени пред обществеността.

По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че контейнеровоз е бил ударен от три морски дрона в прилежащото море, на приблизително 21 морски мили югоизточно от Шабла.

Успешно приключи спасителната операция на 18-членния екипаж на контейнеровоза CONTSHIP JET, поразен от морски дронове на около 17 морски мили източно от нос Калиакра, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Сигналът за инцидента е получен в 12:01 ч. от Морския спасително-координационен център в Констанца. Корабът плава под либерийски флаг и е пътувал от израелското пристанище Хайфа към Констанца, Румъния. По данни на екипажа на борда са превозвани 421 контейнера.

В 12:13 ч. моряците са напуснали плавателния съд, след което незабавно е обявена операция по търсене и спасяване. Към района са изпратени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция "Гранична полиция". В 12:53 ч. осем от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 са се намирали в спасителната лодка на контейнеровоза.

Целият екипаж е спасен и с кораб на Военноморските сили е насочен към Варна. Организирано е посрещането на моряците от служители на "Гранична полиция" и медицински екипи, пише още в съобщението.

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