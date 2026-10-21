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Народното събрание за втори пореден път не събра кворум да проведе извънредно заседание по случая с помилването от вицепрезидента Илияна Йотова на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар".

Парламентът

Необходимите депутатски подписи за свикване на заседанието бяха събрани от групите на ПП, ДБ и ГЕРБ-СДС.

В 9 часа се регистрираха 107 депутати - 22 от 131 от ПБ, 33 от 39 от ГЕРБ-СДС, 17 от 21 от ДПС, 19 от 21 от ДБ, 15 от 16 от ПП, 1 от 12 от "Възраждане".

При втория опит половин час по-късно се регистрираха 109 депутати - 21 от 131 от ПБ, 34 от 39 от ГЕРБ-СДС, 18 от 21 от ДПС, 19 от 21 от ДБ, 15 от 16 от ПП, 2 от 12 от "Възраждане".

Дневният ред предвиждаше изслушване на главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Иванов Пенов, Васил Кирилов Кордев, заемал длъжността началник на софийския затвор през ноември - декември 2022 г., началника на сектор "Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода" към ГДИН.

Депутатите трябваше да изслушат и лекаря, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, използвано при помилването му, председателя на ДАНС, председателя на Комисията по помилването към президента на Република България, главния секретар на Министерството на вътрешните работи, директора на ГДБОП и директора на Специализираната болница за активно лечение към затвора в София.

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Липса на кворум при масово отсъствие на депутатите от "Прогресивна България" провали пленарно заседание по темата и миналия вторник, а ден по-късно от управляващата партия не допуснаха да се проведе и заседание на правната комисия, което трябваше да разглежда законопроект за повече прозрачност при помилванията, внесен от ПП начело с лидера на партията Асен Василев.

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