Борисов знае, че има само два варианта - или нови избори, или до една година ще е господин Никой, заяви Костадин Костадинов

"Възраждане" иска оставка на кабинета незабавно, написа в профила си във Фейсбук лидерът на партията Костадин Костадинов. Той настоява и за нови избори.

В друг пост на страницата на формацията Костадинов обявява, че Бойко Борисов е дал ясна заявка, че ГЕРБ ще напусне управлението. "Той знае, че има само два варианта - или нови избори, или до една година ще е господин Никой", допълва лидерът на "Възраждане".

Вчера Бойко Борисов заяви, че не вижда никакво място на ГЕРБ в такова управление. Това стана на среща на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков в централата на партията, след като ГЕРБ стана шеста политическа сила на изборите за общински съветници в Пазарджик.

Няма да счупим коалицията, но няма и да стоим по този начин - всеки ден да обясняват Борисов-Пеевски, каза още лидерът на ГЕРБ. Пеевски не е в управлението, или да влезе официално - каквото кажат там на Съвета за съвместно управление, аз ще преценя за ГЕРБ дали е редно или не, допълни той.

Премиерът да се стяга, да преформатира, включително и председател на Народното събрание, каза Борисов. "Една година близо - стига им, стига им толкова, да става от ИТН, да става от "Ново начало", макар че на нас се полага, но и това ми е все тая, но не може да ни се качват на главата", добави Борисов.

Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България, заяви по-късно лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в позиция, разпространена от пресцентъра на формацията, припомня БТА. "ДПС-Ново начало" е на висотата на отговорността към хората, към държавата и затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт, пише още в позицията.

По думите на Пеевски те са готови да поемат отговорност. "Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от Желязков, както бе заявено от Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори", посочи още Пеевски.

