Меморандумът предвижда да придобием до 10 мобилни системи и до 10 системи от контейнерен тип

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Правителството одобри подписването на Меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на България и Испания за съвместно придобиване на антидрон системи. Той предвижда съвместно придобиване до 10 мобилни системи и до 10 системи от контейнерен тип за борба с дронове, като водеща държава е Испания, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Меморандумът е част от изпълнението на проекта за придобиване на системи за противодействие на дронове от Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по SAFE.

Подписването на меморандума ще създаде възможност за ускорено реализиране на проекта, което значително ще подобри възможностите на Българската армия за противодействие на нарасналата заплаха от безпилотни апарати, обясниха от пресслужбата.

Следващите етапи са Народното събрание да одобри проекта за инвестиционен разход и България да се присъедини към договора на водещата държава за придобиване на антидрон системи.

За България по SAFE се предвижда бюджет от близо 3,27 млрд. евро, допълва БТА. Очаква се всички проекти SAFE да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 година. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи в средата на октомври, че България участва в инициативата "Drone Edge" и е заявила участие с 80 млн. евро чрез проект за придобиване на 20 системи - 10 мобилни и 10 стационарни, по механизма SAFE.

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Фокусът на кабинета "Радев" към антидрон защитите и придобиването на системи за противодействието им дойде в резултат на засилените удари върху търговски кораби в Черно море, пет от които станаха в изключителната икономическа зона на нашата страна и съвсем близо до българския бряг.

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