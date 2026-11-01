Има уроци за всички, дехуманизацията на опонента се видя, че не работи, констатира съпредседателят на ИК и лидер на БСП

970 Снимка: кадър БТВ

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Съпредседателят на щаба на Илияна Йотова - Крум Зарков, подчерта историческата победа на новия стар президент, който побеждава с близо 20% аванс пред Андрей Гюров. Лидерът на БСП отчете още, че след първия тур "Прогресивна България" се е мобилизирала, след като си е извадила поуките от първия тур.

"Тази вечер България пише заедно още една страница от своята демократична история, защото за пръв път ще имаме избрана жена за президент на Република България", заяви Зарков в коментар по Нова телевизия. "С това трябва да се поздравим всички", добави той и посочи, че за БСП това е голяма победа.

"Има уроци за всички - за управляващите и за опозицията", обобщи той. По думите му формацията на премиера Румен Радев се е мобилизирала, след като е прочела добре резултатите от първия тур, когато Йотова - Вълчев водеха с по-малко от 3%.

Управляващите са разбрали, че доверието се печели всеки следващ път, независимо че по-рано през същата година са победили убедително на парламентарен вот, смята Зарков.

Властимащите на първи тур прочетоха добре уроците и Румен Радев се мобилизира. Той говореше, че доверието се печели веднъж и трябва да се печели всеки следващ път, коментира лидерът на БСП.

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Зарков констатира, че нападките срещу Йотова не са помогнали на опозицията и на онези, които седят зад опонентите.

"Колкото до опозицията - там тонът прекрачи някои граници последните дни, не просто срещу управлението, което е тяхно право, а особено след дебата започна едно говорене, с което ни върнаха през 90-те години - комунисти, Сибир, Путин, Русия", коментира Зарков.

"Този вид говорене делегитимира и дехуманизира политическия опонент", отбеляза той и заключи, че добрата новина е, че резултатът от вота е показал, че всичко това не работи.

БСП и нейните структури бяха особено активни редом до новия стар президент Илияна Йотова, като именно върху тях падна тежестта на кампанията, особено на първия тур.

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