Норвежкият премиер заяви, че телефонният му разговор с Путин е представлявал опит да бъдат представени европейските възгледи

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Европейски представители няма да участват в следващия кръг от преговорите между Русия, САЩ и Украйна за споразумение за уреждане на конфликта в Украйна, съобщи руската агенция Интерфакс, цитирайки съветникa на руския президент Владимир Путин по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков.

Ушаков заяви, че евентуалното участие на европейски държави в преговорите не е било обсъждано по време на телефонния разговор на Путин вчера с финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре.

По повод срока за организиране на преговорите, които се очаква да се състоят идния месец в Абу Даби, Ушаков посочи, че все още не е договорена конкретна дата.

На 22 октомври Путин заяви, че всякакви бъдещи тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна трябва да бъдат съсредоточени върху гаранции за сигурност както за Москва, така и за Киев. Той добави, че следва да бъдат обсъдени и по-глобалните въпроси за европейската сигурност.

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Норвежкият премиер заяви, че телефонният му разговор с Путин е представлявал опит да бъдат представени европейските възгледи

Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре днес защити телефонния си разговор с финландския президент Александер Стуб и руския президент Владимир Путин и заяви, че целта му е била да гарантира, че руският лидер ще чуе позицията на Европа, освен тази на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вчерашният разговор между Путин, Стуб и Стьоре наруши дългогодишната практика на западноевропейските лидери да избягват пряк контакт с Кремъл и бе разкритикуван от техните съюзници, включително датския премиер Мете Фредериксен.

Продължилият 90 минути разговор се състоя преди очакваните другия месец в Абу Даби първи разговори лице в лице от февруари между украински и руски официални представители.

"Ние (със Стуб) бяхме съсредоточени върху бъдещето, какво трябва да се случи, за да не продължи тази война безкрайно в продължение на месеци, да умират хора... и е още по-трудно да се намери решение", заяви Стьоре пред обществената телевизия Ен Ер Ка.

"Не смятам, че (Путин) ще си промени мнението, но той чу нашата позиция много ясно. Безпокоя се, че някои от тези послания не стигат до него, когато говори с американците", каза още той.

Според Стьоре Норвегия е решена да предприеме стъпки за деескалация, като например прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура в Русия и Украйна, спиране на ударите по кораби, транспортиращи украинска пшеница и осъществяване на размени на военнопленници.

В отговор на репортерски въпрос дали е възможно да има мир без Украйна да се откаже от територия Сьоре каза: "Днес Русия контролира почти 20% (от територията на Украйна). Украинците никога няма да подпишат сделка, в която признават, че са загубили територия, но дали те биха могли да приемат настоящата фронтова линия за реалност и като отправна точка, това е друг въпрос".

"И големият въпрос е какви гаранции в сферата на сигурността би могло да има за страната (Украйна) след мирна сделка? Путин признава, че това е големият въпрос", добави той.

Руският външен министър Сергей Лавров каза, че вчерашният разговор не е допринесъл нищо ново по отношение на конфликта в Украйна и че европейските страни просто се опитват да си осигурят роля в преговорния процес.

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