Форумът в Пномпен е под мотото "Реинвестиране в мира за споделен просперитет и трайна стабилност"

9453 Снимка: АКП/БТА

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В столицата на Камбоджа - Пномпен, беше открита юбилейната 20-та среща на върха на Международната организация на Франкофонията, на която България е представлявана от президента Илияна Йотова.

Участниците във форума бяха посрещнати от краля на Камбоджа Нородом Сихамони, генералния секретар Луиз Мушикивабо, която е от Руанда, както и от камбоджанския премиер Хун Манет и неговата съпруга - първата дама Чанмони. Последен към тях се присъедини президентът на Франция Еманюел Макрон.

Форумът започна с обща снимка, за която президентът Йотова бе една от трите дами на първия ред, предаде БТА.

Приветствие към присъстващите в Международния конгресен център "Чрой Чангва" в Пномпен с радиоконферента връзка произнесе генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. След пристигането на президента Илияна Йотова първата дама на Камбоджа - Чанмони Хун Манет, придружи държавния глава на България при посещение във Франкофонското село в Пномпен, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

По време на обиколката Йотова, която кацна на международното летище на Пномпен "Течо", и съпругата на министър-председателя на Камбоджа Хун Манет разгледаха националните павилиони, културните експозиции и художествените изложби.

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Те се запознаха с традиционната кхмерска бродерия "Сбай" - част от културното наследство на Камбоджа - и дори да се включат в нейното изработване, отбелязва АКП.

Темата на срещата в Пномпен, която се откри днес, е "Реинвестиране в мира за споделен просперитет и трайна стабилност", посочиха от прессекратиата на президента Йотова. Форумът цели да призове участващите държавни и правителствени ръководители да насърчат диалога, мирното разрешаване на спорове и устойчивото развитие в полза за всички.

Българският държавен глава ще направи изказвания в рамките на откриващата пленарна сесия и на закрита среща на държавните и правителствените ръководители под надслов "Укрепване на мира: Колективен проект, който отчита разнообразието на нашите силни страни", съобщиха още от прессекретариата.

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