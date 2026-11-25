Според него местни икономически интереси стоят зад прекратяването на кметския му мандат и обвини бизнесмена Даниел Славов, известен като Дидо Дънката

2212 Снимка: Скрийншот от Нова телевизия

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Местни икономически интереси стоят зад решението за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев, твърди самият той. В ефира по NOVA Коцев заяви, че до него е достигнала информация за предполагаемо финансово стимулиране на членове на Общинската избирателна комисия (ОИК), като се споменават суми от 20 000 евро. Той уточни, че става въпрос за слухове, за които няма информация от първо лице.

Коцев определи настоящия си статут като кмет в процедура по отстраняване. Според него до произнасянето на съда по предварителното изпълнение на решението на ОИК Общинският съвет не трябва да избира друг временно изпълняващ длъжността кмет, а управлението на града следва да остане в ръцете на посочения от него заместник-кмет.

Коцев отново насочи обвиненията си към бизнесмена Даниел Славов, известен като Дидо Дънката. Той разказа за лични разговори с него, в които по думите му оставането му на кметския пост е било обвързвано с одобряването на конкретни инвестиционни проекти.

"Въпросната особа в пряк разговор ми е казвала, че дали ще остана на поста кмет на Варна, зависи изцяло от мен. И това беше свързано с конкретни негови обекти, които трябваше да бъдат процедирани по бързи писти, както той е свикнал в Община Варна при предишни администрации", заяви Коцев.

По думите му част от проектите са били със спорни строителни книжа, а забавянето на процедурите е било съпътствано от предупреждения, че може да загуби поста си. Подобен натиск, твърди той, се е засилвал преди приемането на общинския бюджет и гласуването на ключови решения от Общинския съвет.

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Коцев обвини и част от варненските общински съветници, че се съобразяват с интересите на неформални партийни лидери. Според него зад партия "Български глас" стои Даниел Славов, а зад "Алтернатива на гражданите" - представители на строителния бизнес във Варна и ТИМ.

По отношение на предполагаемото въздействие върху членовете на ОИК Коцев заяви, че до него достигат сведения от няколко различни места.

"Говори се, че е имало разговори с всеки един от тях, че е имало финансови стимули. Говори се и за конкретни суми от 20 000 евро", каза той.

Коцев не представи доказателства за извършени плащания, но посочи като основание за съмненията си начина, по който е протекло заседанието на избирателната комисия в понеделник вечерта. Според него бързината на вземане на решението, липсата на ясно посочен автор на предложението за отстраняването му, отсъствието на аудиозапис и оскъдният писмен протокол пораждат съмнения за предварителна организация.

Той свърза момента на прекратяването на пълномощията си и с предстоящото приемане на бюджета на Варна и общинския заем.

Коцев отхвърли законовите основания за отстраняването му, свързани с ползването на отпуск и отсъствието от работа по време на задържането му през 2025 г. По думите му законът позволява прехвърляне на неизползван отпуск от една календарна година в друга, а за предсрочно прекратяване на мандата на посоченото основание е необходимо непрекъснато отсъствие от работа в продължение на 30 дни по неоснователни причини.

"Моите юристи са абсолютно категорични, че няма никаква причина, стъпвайки на тези основания, да има повод за отстраняване на кмета", заяви той.

Коцев предупреди, че подобно тълкуване на закона може да създаде опасен прецедент за отстраняването на демократично избрани представители на местната власт.

Мирчев: Вместо Демерджиев да обяснява какви сигнали имало срещу Благо Коцев, да провери Дънката

Казусът с решението на ОИК-Варна за кмета на Варна коментира тази сутрин пред bTV и Ивайло Мирчев от "Демократична България".

"Голямата тема е не толкова дали един представител на коалицията е гласувал по грешен начин, а защо е възможно това в един български град, цялата Общинска избирателна комисия практически да бъде подчинена на интересите на местни бизнес структури", каза Мирчев.

"Отговорът го даде Благомир Коцев и каза - "Даниел Славов - Дънката. Този Дънката е доста известен. През 2024 година той беше в списъка с купувачи на гласове на "Българските елфи". Ние от "Да, България" подадохме сигнал срещу него за купуване на гласове, включително до ДАНС, до контраразузнаването. Знаете ли какво става на този сигнал? Нищо. Никакво разследване срещу него, въпреки че близка до него дама беше депутат от ГЕРБ с рекорден национален рекорд за брой преференции в няколко варненски села. За всички е ясно какво става, но големият проблем е, че един град може да бъде овладян от бизнес структури", посочи депутатът от "Да, България".

"И ние си имаме Дънката в София, само че се казва Красьо Черния, който е овладял общинския съвет. Не знам в каква степен е стигнал до столична община, но има много ясни бизнес интереси, има много ясен икономически натиск. Тогава, когато в българските градове това се случва, означава, че държавата я няма. И вчера, вместо Демерджиев - вътрешният министър, да обяснява какви сигнали имало срещу Благо Коцев, да провери този Дънката. Да види какъв е този строителен бизнес, има ли там пране на пари, има ли връзки с Таки, например. Има ли някакви други престъпни връзки на този човек", призова Ивайло Мирчев.

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