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Президентът от 2012 до 2017 г. Росен Плевнелиев и четирима бивши премиери - Иван Костов, Бойко Борисов, Кирил Петков и Николай Денков призовават правителството на Румен Радев "да осъди недвусмислено ескалацията на руските военни действия в Черно море" в общ апел, който бившият военен министър Тодор Тагарев разпространи във Фейсбук страницата си.

"Мирът не се гарантира с надеждата, че Путин ще ни пощади, ако се дистанцираме от Украйна, ЕС и НАТО", се казва в документа, наречен "Отворен апел до българските граждани, Народното събрание, правителството, Европейския съюз и НАТО".

Черно море се превръща във военна зона. България трябва да бъде готова да се защитава, убедени са подписалите апела. Според тях "предстоящите президентски избори дават възможност въпросите за сигурността, съюзническата солидарност и мястото на България в европейската политика да бъдат поставени ясно пред обществото".

"Повтарящите се атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, включително край българския бряг и в румънски териториални води, както и установените през последните години подривни операции на руските служби на територията на двете страни, са знак за нарастваща ескалация на рисковете и заплахите за сигурността на България и региона. Това не са просто инциденти, засягащи корабоплаването. Те поставят въпроса за защитата на гражданите, критичната инфраструктура и националния суверенитет. Можем да даваме различни оценки за степента на риска - дали сме свидетели на поредна фаза на ескалация, на подготовка за по-широко противопоставяне или първите му прояви. Но тенденцията към увеличаване и разширяване на военния риск в Черно море е очевидна", се казва в документа.

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В апела се отправя призив към българските граждани "да изискват от политиците не обещания, че България ще бъде предпазена от война чрез добри отношения с Кремъл, а доказателства, че държавата е способна да защити своите граждани и предприема адекватни действия".

"Мирът изисква готовност", категорични са подписалите документа и 18 бивши министри, сред които Асен Василев, Бойко Ноев, Румяна Бъчварова, Соломон Паси, Даниел Митов.

Те подчертават:

"Не желаем разширяване на войната. Искаме да предотвратим въвличането на България в нея. Това обаче не може да стане чрез снишаване, политически уверения или надежда за благосклонност от Москва. Отсъствието на готовност за реакция увеличава риска от нови провокации и нови удари. Колкото повече ресурси на ЕС и НАТО успеем да привлечем и колкото по-добре е подготвена България да се защитава, толкова по-убедително ще бъде възпирането и толкова по-голям е шансът мирът да бъде запазен. Призоваваме гражданите да изискват отговорност, правителството да действа, а ЕС и НАТО да укрепят общата защита на Черно море. Не трябва да чакаме следващия потънал кораб, атакувана инфраструктура, атентат и жертви, за да признаем мащаба на риска и необходимостта от подготовка."

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