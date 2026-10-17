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"Ако искате мир, гласувайте за "Възраждане". Ако искате суверенитет, благоденствие, сигурност, спокойствие и добри доходи, направете различен избор с номер 11 за Костадин Костадинов и Петър Волгин." С този призив кандидатът за президент на "Възраждане" Костадин Костадинов се обърна към варненци по време на отворена среща на открито на входа на Морската градина във Варна.

Костадинов заяви, че срещите с хората на улицата му дават възможност да чуе мнения, които не винаги се споделят в залите, които създават по-контролирана среда. 

Пред варненци Костадинов сподели позицията си за активен неутралитет на България. Основен акцент в изказването му беше сигурността в Черно море след нападенията срещу търговски кораби край българското крайбрежие. Той още заяви, че България трябва да обяви "активен неутралитет" и да стои извън конфликта между Русия и Украйна, това е позицията му, която е защитил и на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), който се проведе съвсем скоро.

Костадинов разграничѝ три форми на неутралитет - пасивен, активен и въоръжен. Като пример за пасивен неутралитет посочи Турция, която поддържа отношения и с двете страни. Активният неутралитет, за който настоява "Възраждане", означава България да не застава на страната на нито една от воюващите държави. 

"Ако искаме в нашата акватория, включително и в прилежащите икономически води, да няма такива конфликти, трябва да обявим активен неутралитет", заяви кандидатът за президент.

Снимка: ПП "Възраждане"

Според него България и Румъния са подложени на натиск да се движат в друга посока, а избраният от него подход би гарантирал сигурността в българските води, разбира се, ако българските граждани му гласуват доверие на предстоящите избори на 25 октомври 2026 г.

"Всичко останало води единствено и само към война", каза Костадинов. 

Снимка: ПП "Възраждане"

Костадинов отново настоя за премахване на санкциите срещу Русия и възстановяване на вноса на по-евтини руски горива. Той определи като противоречаща на българския национален интерес политиката на влошаване на отношенията с Русия. 

Снимка: ПП "Възраждане"

"Имаме ли национален интерес да влошаваме отношенията с Русия? Нямаме. Имаме ли национален интерес да налагаме санкции? Нямаме. Имаме ли национален интерес да отменим санкциите и да започнем внос на евтино руско гориво? Имаме.", заяви той. 

По думите му високите цени на горивата са сред основните фактори за инфлацията. 

Костадинов твърди, че предложението на партията може да доведе до намаление на цените с между 40 и 60%. Той обвърза темата и с икономическата независимост на страната, като заяви, че България не е независима държава и че това трябва да се промени. 

Снимка: ПП "Възраждане"

Целта на "Възраждане" е кандидатпрезидентската ѝ двойка да стигне до балотаж. 

"Варна е моят дом, където съм израснал и откъдето съм тръгнал, и тук е най-силната ни организация. Но повярвайте ми, навсякъде е така - хората искат промяна", каза той.

Костадинов отправи остри критики към политиците, които носят отговорност за развитието на България през прехода. Той е категоричен, че страната трябва да бъде извадена от ръцете на олигарси и мафиотски кръгове и управлението да бъде върнато на гражданите.

"Време е да пенсионираме бащите и майките на прехода, а не да ги гледаме наредени на първия ред в инициативни комитети, обяснявайки ни как България трябва да бъде в сигурни ръце", заяви кандидатът за президент на "Възраждане".

"Когато видя хората, които превърнаха България в една опропастена държава, изпъдила и прогонила близо 1/3 и да не кажа повече от своето население, изтръпвам от ужас, защото тези хора не просто нямат моралното, те нямат и законовото право повече да говорят, защото този надслов "България в сигурни ръце" ме кара наистина да изтръпвам от страх. Това не е България в сигурни ръце. Това е България в техните ръце.

Аз предлагам да я извадим от техните ръце и да я върнем в български ръце. Крайно време е България да бъде в ръцете на българските граждани. Не на олигарсите, не на мафиотите, не на наркопласьорите, не на сводниците" каза още кандидатът за президент на "Възраждане".

Костадинов и Волгин - различният избор с номер 11 в бюлетината! 

Платена публикация на ПП "Възраждане", част от предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Купуването и продаването на гласове е престъпление!
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