Лидерът на "Възраждане" се позовава на Фискалния съвет и Евростат и твърди, че е налице документна измама, с която сме влезли в еврозоната

2207 Снимка: БТА

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Лидерът на "Възраждане" се обръща към прокуратурата за измама с данните за инфлацията, дефицита и бюджета през 2025 г., с които сме влезли в еврозоната.

"Пускам сигнал до прокуратурата и и.ф. главен прокурор във връзка с фалшифицираните данни за инфлацията и държавния бюджет, за които свидетелства Симеон Дянков, председател на фискалния съвет, и за които излязоха данни от Евростат", заяви Костадин Костадинов.

Самият Дянков коментира в интервю за бТВ, че е имало приложени "бюджетни хватки" и "скрити дефицити" в бюджета за 2025 г. Според него реалният дефицит достига около 5-5,5% от БВП вместо официално отчетения по-нисък процент от 3,5%, което налага ревизия на данните.

"Очевидно е, че има документна измама", каза на брифинг в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, предаде БТА.

Той посочи, че сигналът е за извършена поредица от свързани престъпления в Министерството на финансите, Министерския съвет, Националния статистически институт и Българската народна банка.

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"Ако не бъде взето политическо решение, а такова на базата на закона, би следвало влизането на България в eврозоната да бъде обявено за незаконно. Не може едно незаконно действие да доведе до законни последици", заяви Костадинов.

Той припомни и констатации от доклади на Сметната палата, според които бюджетите за 2022, 2024 и 2025 г. са имали нужда от корекции, тъй като реалните дефицити са се различавали от първоначално обявените.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.