8021

Чуйте статията:

Ако прокуратурата не се самосезира заради престъпните изявления на Михаил Петров, ние от "Възраждане" ще я сезираме в най-скоро време, каза лидерът на партията Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна по повод предизвикалото бурни реакции вчерашно изказване на изпълнителния директор на "Кауфланд България".

"Вчера станахме свидетели на безпрецедентно посегателство от страна на чужда фирма върху българския финансов суверенитет и стабилност", каза Костадинов. "Г-н Михаил Петров си позволи да заплаши директно българската държава и българската икономическа и финансова система с последици, сравними с фалита на КТБ. Това е наказуемо деяние според Наказателния кодекс", коментира той.

Има хора, които са съдени заради подобни явления, защото всяко от тях се тълкува като посегателство, включително и върху банковата система в страната, отбеляза лидерът на "Възраждане".

"Говорим за официално изказване на представител на чужда корпорация в България, който си позволи да заплаши българската държава с тон, който, меко казано, прилича на тона на рекетьорите от 90-те години на миналия век. Искам да припомня на г-н Петров, че и най-слабата държава е 100 пъти по-силна от най-силната мафия", посочи Костадин Костадинов.

Той се обърна към българските граждани и ги призова да бойкотират "Кауфланд" и да пазаруват в други магазини.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Призовавам гражданите да изберат българските фирми и българските предприемачи, защото там сме сигурни, че 100% от данъците остават в България, а не се изнасят с позволени или непозволени счетоводни хватки извън страната", каза Костадинов.

Нека да покажем, че който не ни уважава като народ и не иска да зачита нашите закони, няма място в нашата държава, добави той.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.