Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Ако прокуратурата не се самосезира заради престъпните изявления на Михаил Петров, ние от "Възраждане" ще я сезираме в най-скоро време, каза лидерът на партията Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна по повод предизвикалото бурни реакции вчерашно изказване на изпълнителния директор на "Кауфланд България".

Парламентът

"Вчера станахме свидетели на безпрецедентно посегателство от страна на чужда фирма върху българския финансов суверенитет и стабилност", каза Костадинов. "Г-н Михаил Петров си позволи да заплаши директно българската държава и българската икономическа и финансова система с последици, сравними с фалита на КТБ. Това е наказуемо деяние според Наказателния кодекс", коментира той.

Има хора, които са съдени заради подобни явления, защото всяко от тях се тълкува като посегателство, включително и върху банковата система в страната, отбеляза лидерът на "Възраждане".

"Говорим за официално изказване на представител на чужда корпорация в България, който си позволи да заплаши българската държава с тон, който, меко казано, прилича на тона на рекетьорите от 90-те години на миналия век. Искам да припомня на г-н Петров, че и най-слабата държава е 100 пъти по-силна от най-силната мафия", посочи Костадин Костадинов.

Той се обърна към българските граждани и ги призова да бойкотират "Кауфланд" и да пазаруват в други магазини.

Пулев отговори на шефа на "Кауфланд": Арогантен тон, но няма да отстъпим
Виж още Пулев отговори на шефа на "Кауфланд": Арогантен тон, но няма да отстъпим

"Призовавам гражданите да изберат българските фирми и българските предприемачи, защото там сме сигурни, че 100% от данъците остават в България, а не се изнасят с позволени или непозволени счетоводни хватки извън страната", каза Костадинов.

КЗК обвини "Кауфланд" в опит за публичен натиск върху съда
Виж още КЗК обвини "Кауфланд" в опит за публичен натиск върху съда

Нека да покажем, че който не ни уважава като народ и не иска да зачита нашите закони, няма място в нашата държава, добави той.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Участник в американско риалити е задържан за убийство в Бодрум Лайф
Участник в американско риалити е задържан за убийство в Бодрум
4290
Вечер за историята в Пирея: Везенков вече е №1 в Европа с екипа на Олимпиакос Корнер
Вечер за историята в Пирея: Везенков вече е №1 в Европа с екипа на Олимпиакос
9341
"Мерцедес-Бенц" спира всички нови инвестиции в Германия, обмисля закриване на заводи Бизнес
"Мерцедес-Бенц" спира всички нови инвестиции в Германия, обмисля закриване на заводи
11190
Срив на услуга на "Майкрософт" лиши хиляди потребители от достъп до имейлите им IT
Срив на услуга на "Майкрософт" лиши хиляди потребители от достъп до имейлите им
6595
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания" Impressio
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания"
14470
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти на бъдещето URBN
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти н...
4629
Новата врата към Антарктида: Най-южният хотел в света вече приема гости Trip
Новата врата към Антарктида: Най-южният хотел в света вече приема гости
1449
Защо звездите се запалиха по боба Вкусотии
Защо звездите се запалиха по боба
1120
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно Zodiac
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно
582
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра Времето
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра
199