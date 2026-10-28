Костадинов показа видео от ударения кораб край нос Калиакра
Лидерът на "Възраждане" подозира, че може да става дума и за операция под чужд флаг за намесване и на други държави във войната
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Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов показа видео с горящия контейнеровоз край нос Калиакра в Черно море. По думите му това са кадри от третия фатален удар, заснети по-рано днес "от местен човек".
Черно море под прицел
"Всичко това се случва пред очите на местните жители в Шабленско. Показвам ви го, за да видите как изглежда войната - същата тази война, която ППДБ, ГЕРБ, ДПС и Румен Радев ни убеждаваха как няма да ни засегне, защото НАТО щяло да ни пази", написа Костадинов.
Той отново настоя, че България трябва да обяви пълен неутралитет и да спре всякакъв износ на оръжие за Украйна. Според лидера на "Възраждане "изборът за България може да е само един - обявяване на пълен неутралитет и спиране на всякакъв износ на оръжие за Украйна", "защото корабът вероятно е бил натоварен с оръжие, и затова е бил потопен".
Костадин Костадинов изразява и подозрения, че може да става дума и за операция под чужд флаг за намесване и на други държави във войната срещу Русия.
"Който сее ветрове, ще жъне бури. "Възраждане" от години предупреждаваше, но не бяхме чути. Не ни чуха и на последните избори в неделя. Ще продължаваме да правим каквото е нужно за защитата на нашето Отечество, но ако самият народ не иска да си помогне, ще бъдем безсилни", завършва публикацията във Фейсбук на Костадинов.