Лидерът на "Възраждане" подозира, че може да става дума и за операция под чужд флаг за намесване и на други държави във войната

14472 Снимки в колаж: БТА и стопкадър

Чуйте статията:

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов показа видео с горящия контейнеровоз край нос Калиакра в Черно море. По думите му това са кадри от третия фатален удар, заснети по-рано днес "от местен човек".

"Всичко това се случва пред очите на местните жители в Шабленско. Показвам ви го, за да видите как изглежда войната - същата тази война, която ППДБ, ГЕРБ, ДПС и Румен Радев ни убеждаваха как няма да ни засегне, защото НАТО щяло да ни пази", написа Костадинов.

Той отново настоя, че България трябва да обяви пълен неутралитет и да спре всякакъв износ на оръжие за Украйна. Според лидера на "Възраждане "изборът за България може да е само един - обявяване на пълен неутралитет и спиране на всякакъв износ на оръжие за Украйна", "защото корабът вероятно е бил натоварен с оръжие, и затова е бил потопен".

Костадин Костадинов изразява и подозрения, че може да става дума и за операция под чужд флаг за намесване и на други държави във войната срещу Русия.

"Който сее ветрове, ще жъне бури. "Възраждане" от години предупреждаваше, но не бяхме чути. Не ни чуха и на последните избори в неделя. Ще продължаваме да правим каквото е нужно за защитата на нашето Отечество, но ако самият народ не иска да си помогне, ще бъдем безсилни", завършва публикацията във Фейсбук на Костадинов.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.