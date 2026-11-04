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"Прогресивна България" ще плати много тежка цена за това, че обещаваха невъзможни неща. Нещата, които те искаха да направят, можеха да станат само при едно условие - да се върне българският лев, а те категорично отказват да направят това", заяви в ефира на БТВ лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Той коментира политическата ситуация след президентските избори, както и бюджета.

Костадин Костадинов обърна внимание, че проектобюджетът за следващата година вече е "минал през Франкфурт и Брюксел", но българските народни представители в София не са запознати с него.

"Ролята на българското Народно събрание се принизи до гумен печат. Това, което ще ни изпратят от Брюксел е нещо, което ние ще трябва да одобрим. Не можем да прибавяме допълнителни суми към бюджета, можем да премахваме от него. Защото вече не разполагаме със собствен финансов ресурс, след като влязохме в Еврозоната", посочи той.

"Проблемът е, че ние не харчим наши пари, това са пари, които на нас са ни дадени. Ние не разполагаме с тях. Ние сме в една обща система", каза Костадинов, имайки предвид Еврозоната, в която има 21 държави от ЕС. "Не можем да си позволяваме да правим резки ходове, защото ще разклатим цялата система", обясни той.

"Това са пари и на други държави и ние не можем да разполагаме с тях", добави политикът.

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Анализирайки изборните резултати Костадин Костадинов изтъкна приноса на гласоподавателите на "Възраждане" за победата на Илияна Йотова.

"Това, което ние направихме наклони везните в полза на Йотова. Но ние не сме предпоставяли избора на нашите избиратели", каза Костадин Костадинов. И прогнозира, че голяма част от избирателите, подкрепили Илияна Йотова на балотажа, в бъдеще ще станат избиратели на "Възраждане".

"За съжаление, хората, които са гласували на втори тур гласуваха не "за", а "срещу", което е много тревожно, защото, когато демокрацията се сведе до избор между две злини, ти вече нямаш избор", каза Костадинов.

"Видя се, че има стабилна договорка между ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ. Гюров и ГЕРБ и ДПС се сглобиха, но очевидно потенциалът на тези две партии доста е спаднал през последните шест месеца. И двете партии са създадени, за да бъдат във властта и когато са извадени от "хранителна среда" на властта, започват да линеят", анализира приключилите президентски избори и загубата на Андрей Гюров Костадинов.

Той изрази надежда с избора на нов ВСС клановите зависимости да бъдат разбити.

"В България не печели най-добрият, а най-верният. Надявам се сега с избора на нов ВСС да бъдат разбити тези кланови структури", каза лидерът на "Възраждане".

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