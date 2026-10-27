Едните няма да отидат да гласуват, другите ще отбележат "Не подкрепям никого", а трети ще дадат гласа си за Илияна Йотова, прогнозира лидерът на партията

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Нито един симпатизант на "Възраждане" няма да гласува за Андрей Гюров, като на балотажа ще се разделят на три групи, заяви лидерът на партията Костадин Костадинов, който се класира трети на президентските избори.

"Едните няма да отидат да гласуват, другите ще отбележат "Не подкрепям никого", а трети ще дадат гласа си за Илияна Йотова", прогнозира той на брифинг.

"Ние непоискана подкрепа за балотажа няма да дадем. Към настоящия момент такава не е пожелана", подчерта Костадинов.

По думите му от "Възраждане" са потърсили мнението на симпатизантите и съмишлениците си.

"Те казват, че Андрей Гюров няма да получи нито един глас от "Възраждане". Категорично се обявяваме против него. 100% нито един наш избирател няма да даде гласа си за Гюров", категоричен беше лидерът на партията.

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Той изтъкна, че от "Възраждане" са постигнали "изключително голям успех на изборите, утроявайки успеха си спрямо предишните президентски избори, както и спрямо парламентарните".

"Подкрепата за партията се е увеличила с близо 53 000 гласа. В 10% от общините в България "Възраждане" е втора политическа сила, а в 1176 населени места, от които 26 града, сме втори", изреди Костадинов.

Според него Гюров е отишъл неочаквано на балотажа, като е имало сериозна подкрепа от страна на ГЕРБ чрез контролиран вот.

"Направихме анализ и има интересни разминавания в секции. По наши преценки подкрепата на ГЕРБ за Гюров се равнява на между 70 000 и 120 000 гласа. Доста по-малка е подкрепата на ДПС, но между 120 000 и 130 000 гласа на налети на Гюров от двете политически сили", твърди Костадинов.

Ниската избирателна активност той обясни с изчерпване на политическия модел.

"Българинът не вижда в политическата система на страната изразител на своите ценности, затова имаше и бойкот. Парламентарната република в настоящия си вид на практика фалира", заяви Костадин Костадинов.

Той прогнозира, че на втория тур ще има по-висока избирателна активност, защото "ГЕРБ и ДПС ще се мобилизират".

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