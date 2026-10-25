Очевидно е, че имаме криза на доверието към държавността, заяви лидерът на "Възраждане"

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На втория тур кандидатите ще трябва да се съобразят с нашите избиратели, които искат независима и суверенна България, заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, кандидат за президент. Според неокончателните резултати той е на трето място.

Костадинов благодари на избирателите, които са го подкрепили и особено открои тези, които "са се завърнали у дома", след като на парламентарните избори през април са дали вот за друга формация. Но на тези избори отново са се присъединили към "Възраждане" и към каузата за суверенна, независима и свободна България.

"В тези избори, в тази кампания, ние от "Възраждане" показахме, че можем да говорим с всички, че уважаваме всички, че имаме диалог с дори тези, които разсъждават по различен начин от нас. И макар да не приемаме винаги тяхната позиция, сме готови да я изслушаме и да я разберем. Искам да благодаря и на тези, които се включиха изключително активно в нашата кампания от страна на хилядите членове, доброволци и симпатизанти на "Възраждане", които заедно с нас, с г-н Петър Волгин, обикаляха в продължение на 30 дни улиците и площадите на България", започна изложението си пред медиите Костадинов.

Според него по време на кампанията те са направили нещо, което досега не било правено - излезли са извън обичайната предизборна кампания, която предвижда разговори в зали със свои партийни активисти и със свои партийни симпатизанти. "Разговаряхме с всякакви хора навсякъде по нашата страна, включително и с такива, които имат критично отношение към нас. Защото винаги сме смятали, че този, който иска да бъде държавен глава на всички българи, трябва да може да разговаря с всички българи", категоричен бе Костадинов.

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"Считам изборния резултат за закономерен на фона на ниската избирателна активност. За нас това е най-сериозният негатив на тази кампания, защото борбата ни беше да изкараме колкото може повече българи пред урните. Защото знаем, че една държава, когато е легитимна и когато успява да ангажира вниманието на своите граждани, има много по-сериозни основи и много по-стабилен фундамент", добави той.

Според лидера на "Възраждане" "имаме генерален проблем на държавността", защото по време на самата кампания гражданите са обяснявали своето дълбоко недоверие към българския политически елит.

"Резултатът, който "Възраждане" получи, е в пъти по-голям от този, който имахме както на предишните президентски избори преди пет години, когато имахме 3,9% - в момента по най-скромни очаквания ние ще имаме четири пъти по-висок резултат. Но резултатът ни е по-висок и спрямо парламентарните избори отпреди 6 месеца", каза още Костадин Костадинов.

"Възраждане" показа, че е политически фактор, който тепърва ще се намесва в българския политически живот на страната. "Възраждане" показа, че с нашите избиратели, искащи свободна, независима и мирна България, воля не воля, ще трябва да се съобразят всички останали. Защото резултатът на изборите на втория тур, на 21 ноември, до голяма степен ще зависи и от избирателите на "Възраждане", бе категоричен той.

"Нашата кауза, на "Възраждане", за България мирна, свободна, независима, не е кауза на един човек, не е кауза на една политическа организация. Тя е кауза на всеки свободен българин. И за нас ще бъде чест, висока отговорност, ако можем да приемем подкрепата на още и още десетки, хиляди български граждани, мислещи като нас", каза той.

Вратите на "Възраждане" са широко отворени за всеки, който иска България да бъде благоденстваща, мирна и процъфтяваща държава, обобщи Костадинов.

Запитан кого ще подкрепи партията на втори тур Костадинов обърна внимание, че още не са известни окончателните резултати и те според него ще са различни от екзитполовете на социологическите агенции.

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