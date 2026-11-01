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Крайният резултат от изборите беше определен от избирателите на "Възраждане". Това е основният извод след днешния ден, написа в профила си във Фейсбук председателят на партията Костадин Костадинов след края на изборния ден.

Президентски избори 2026

Според последните данни от екзитполовете на социологическите агенции "Мяра" и "Тренд" към 20 часа настоящият държавен глава Илияна Йотова е получила по-голяма подкрепа от избирателите на балотажа на президентските избори от тази за кандидата, подкрепен от ПП-ДБ Андрей Гюров. За нея са гласували между 51 и 51,4 процента, докато за опонента й бюлетина са пуснали между 43,6 на сто и 44,7 процента от упражнилите правото си на глас. 

"Възраждане" вече е незаобиколим фактор в българската политика и който не се съобразява с това, ще губи избори - дори зад него да стои обединения потенциал на "Продължаваме промяната", "Демократична България", ГЕРБ, ДПС и още няколко по-малки политически формации", допълни Костадин Костадинов.

По-рано днес, когато гласува във Варна, лидерът на "Възраждане" коментира, че за първи път е гласувал не "за" някого, а "против". 

"Милиони българи, като мен, нямат избор. За първи път в живота си гласувах не "за", а "срещу". Това ни кара сериозно да се замислим - всички, които се занимаваме с политика", заяви той.

Според данните на социологическа агенция "Мяра" за разпределението на вота при гласоподавателите на Костадин Костадинов са - 79 на сто за Йотова, 15 на сто - за Гюров, 6 на сто - "не подкрепям никого".

Аналогичните данни на "Алфа Рисърч" сочат, че от избирателите на "Възраждане" 76 на сто са подкрепили Йотова, 15% - Андрей Гюров, 9% - "не подкрепям никого".

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