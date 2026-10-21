Кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане" очаква всички в 17:00 ч. на пл. "Св. Неделя" в София

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Кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане" закрива предизборната си кампания. Традиционно те ще бъдат на площада сред хората, на отворена среща с граждани на открито.

Костадинови Волгин очакват всички в четвъртък (22.10.2026 г.) в 17:00 ч. на пл. "Св. Неделя" в София. Там на предизборен пункт на открито ще проведат с присъстващите един различен разговор за бъдещето на България - мирна, свободна, независима, благоденстваща, с образователен и научен просперитет.

Всички желаещи ще получат като подарък от кандидатпрезидентската двойка подарък. От Костадинов - учебник по Родинознание (1-4 клас), на който е автор, а от Волгин - последната му книга "Европа след евроатлантизма".

Очакваме всички желаещи да се срещнат с Костадин Костадинов и Петър Волгин на 22.10.2026 г. (четвъртък) в 17:00 ч.

Костадинов и Волгин - различният избор с номер 11 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Платена публикация на ПП "Възраждане", част от предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Купуването и продаването на гласове е престъпление!

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.