Костадинови Волгин очакват всички в четвъртък (22.10.2026 г.) в 17:00 ч. на пл. "Св. Неделя" в София. Там на предизборен пункт на открито ще проведат с присъстващите един различен разговор за бъдещето на България - мирна, свободна, независима, благоденстваща, с образователен и научен просперитет.
Всички желаещи ще получат като подарък от кандидатпрезидентската двойка подарък. От Костадинов - учебник по Родинознание (1-4 клас), на който е автор, а от Волгин - последната му книга "Европа след евроатлантизма".
Очакваме всички желаещи да се срещнат с Костадин Костадинов и Петър Волгин на 22.10.2026 г. (четвъртък) в 17:00 ч.
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