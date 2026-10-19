13379 Снимка: Тед Георгиев, Dir.bg

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Има начин още утре България да свали санкциите и да поднови доставки на гориво от Русия през Черно море въпреки ударите с дронове, категоричен е кандидатът за президент от "Възраждане" Костадин Костадинов, който даде специално интервю за Dir.bg заедно с кандидата за вицепрезидент Петър Волгин. По думите му руските танкери вече се ескортират със съответните военноморски сили на Руската федерация. "Дори и да не са в ескорт, руснаците минават покрай турското крайбрежие, в турските държавни води. И там Украйна не смее и досега не е посмяла да атакува", обясни Костадинов. Според него такава стъпка не просто ще свали цените на горивата у нас, но ще доведе до срив от 40 до 60%, което ще снижи драстично и инфлацията.

Според тандема на "Възраждане" Костадинов и Волгин наборната военна служба трябва да се върне, защото страната трябва да може да се отбранява посредством своята армия. "Трябва да има един преходен период, през който в началото да бъде доброволна. За да може все пак да дадем възможност на хората, които искат, да влязат в казармата", обясни той. Логистичният проблем, по думите му, е, че казармените помещения ги няма и бяха разпродадени.

Костадинов и Волгин са убедени също така, че президентските правомощия имат нужда от преосмисляне. "В момента те са изключително стеснени", коментира Петър Волгин. И напомня, че в същото време президентът и вицепрезидентът се избират пряко от българските граждани.

"Хората наистина смятат, че президентът разполага с много голяма власт и той може да направи всичко - да сменя правителства, да назначава, да уволнява, да повишава заплати, да намалява пенсионната възраст и какво ли не още. А всъщност не е така. Всички ние знаем колко ограничени са правомощията на президента. И затова единственият изход от тази наистина абсурдна ситуация е правомощията на президента да бъдат увеличени, той да има много повече права и съответно да може много повече от своите права да дава на вицепрезидента", коментира Волгин.

"Мога да добавя само, че наркопласьори, убийци, крадци, изнасилвачи, сводници, педофили и така нататък и така нататък не бива да бъдат помилвани", коментира Костадин Костадинов. По думите му в затвора има хора с по-леки присъди, както и такива, извършили неумишлени престъпления, и именно те могат да бъдат сред помилваните. "Това е просто въпрос на морал, не на закон. Където свършва законът, почва моралът. И никой не може да оправдава липсата си на морал с чужди експертни становища и заключения", обобщи кандидатът за президент на "Възраждане".

Ако спечелят президентския вот, Костадинов и Волгин не крият, че биха инициирали референдум именно по тази тема - трябва ли да бъдат увеличени президентските правомощия и да има ли промени в държавното устройство на страната. "България е единствената държава в ЕС, която не е провела референдум нито за влизането в ЕС, нито за членството в НАТО. "Всички държави са провели референдуми или за двете, или за двата съюза, или поне за единия от двата съюза", добави кандидат-президентът на "Възраждане".

Според Костадинов и Волгин тези избори ще бъдат знак за това дали българският народ иска да има независима политика, която поставя националния интерес на първо място, а след това идва ред на съобразяването с партньорите. "Сега българските граждани имат наистина идеалната възможност да създадат баланс във взаимоотношенията между институциите. Защото иначе винаги досега, когато нашата държава е била управлявана от партия или личност, която концентрира цялата власт в ръцете си, това залитане обикновено ни води към катастрофа", обобщи Костадин Костадинов.

Целия разговор с кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин вижте ТУК:

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