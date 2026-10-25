Крайно време е България да направи избор в полза самата себе си, заяви той

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"Гласувах за свободна и независима България, гласувах за бъдещето на нашата страна, което ние българите сами да определяме. Гласувах за български президент, а не за президент на българите. Смятам, че е крайно време България да направи избор в полза самата себе си, не в полза на други държави" - това заяви кандидатът за президент Костадин Костадинов.

Той коментира още, че не е изненадан, че активността към този момент е ниска. Според него винаги на президентски избори е така. Последният път, когато имаше висока избирателна активност, беше през 2016 г., но тогава имаше обективни причини, допълни Костадинов. По думите му, през последните 5 години е имало много избори и може би и това е причина да не излязат толкова много хора.

Той призова българите все пак да отидат до урните, защото, по думите му, "изборът е наш и ако ние се откажем от него, се отказваме от собствената си съдба или - най-малкото, отказваме се от правото да се разпореждаме с нея".

Той отказа да прави прогнози какво би се случило на втория тур на президентските избори, като подчерта, че всичко зависи от българския народ. Надявам се днес той да направи различен избор, в полза на бъдещето на свободна и независима България, каза Костадинов.

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