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"България разгаря конфликта между Русия и Украйна и се явява подстрекател като държава. Ако аз съм президент, ще настоявам за обявяване на активен неутралитет в конфликта между Русия и Украйна", каза Костадин Костадинов в предаването "Тази сутрин" по BTV.

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И поясни, че активен неутралитет означава, че страната ни не подкрепя нито една от двете воюващи страни. Активният неутралитет е обратното на пасивния неутралитет, който прилага към момента Турция, която подкрепя и двете враждуващи страни.

"Когато един военен конфликт гори през една държава от твоята и ти даваш оръжия на едната страна и то за милиарди, ти си активно въвлечен в конфликта. Опитите да се противопостави това на "ние нямаме нищо общо, искаме само да помагаме" - добре, защо не помагаме и на Русия тогава?", попита риторично Костадинов.

Той определи идеята за мораториум на атаките в Черно море като абсурдно звучаща, тъй като това би означавало да забраним на двете враждуващи страни да водят военен конфликт помежду си.

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"Когато подпалиш къщата на съседа си, не трябва да се чудиш, че после огънят обхваща твоята собственост", заяви кандидатът за президент на "Възраждане" и поясни, че в момента страната ни е най-големият износител на артилерийски муниции за Украйна и в момента украинската артилерия на 90% стреля с български снаряди.

"Когато подкрепяме Украйна по този начин, ние сме вътре в този конфликт. Следователно трябва да сме готови да понесем жертвите, защото в случая това е косвен удар срещу нас. Дали от руска, или украинска страна- ние търпим огромни щети. Имаме спад и на туристическите резервации за следващия сезон.", категоричен е Костадинов.

Кандидатът за президент на "Възраждане" обоснова и гласуването против закупуването на ПВО системи.

"В момента на България е нужна антидрон система. Тези зенитно-ракетни комплекси безспорно Българската армия има нужда от тях, но в момента темата е защитата от дронове", каза Костадинов.

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По думите му тази система ще дойде най-рано след три години и дотогава ще е остаряла. "Възраждане" настояват България да развие своя собствена индустрия в тази сфера.

"Ние зависим изключително много от доставчиците на мунициите и на оборудването за тези зенитно-ракетни комплекси. Затова всяка една държава се старае да си произвежда сама оръжието", каза Костадинов.

Ето защо "Възраждане" застъпва идеята България да има собствена отбранителна индустрия.

"Всяка една държава трябва да се старае да произвежда сама отбранителната си техника. Ние настояваме България да развива собствена индустрия в тази сфера. И парите, които дадохме преди време на САЩ за американските страйкъри, можеше да бъдат инвестирани в българска компания. Ако бяхме вложили парите в българската ни компания, щяхме да открием работни места и да затворим цикъла на производство и ние сами да си произвеждаме", каза Костадинов.

Той поясни, че решенията за закупуване на военна техника са изцяло политически и че той би подкрепил подобна крупна инвестиция, но в българска компания производител.

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Платена публикация на ПП "Възраждане", част от предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Купуването и продаването на гласове е престъпление!
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