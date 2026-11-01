Костадин Костадинов: За първи път в живота си гласувах не "за", а "срещу"
Лидерът на "Възраждане" заяви, че въпреки разочарованието си е гласувал, защото смята, че това е лична отговорност и начин да даде пример
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"Милиони българи, като мен, нямат избор. За първи път в живота си гласувах не "за", а "срещу". Това ни кара сериозно да се замислим - всички, които се занимаваме с политика", коментира лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов, след като упражни правото си на глас. По традиция Костадинов гласува в 10 часа във Варна.
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Той определи липсата на политически дебат като една от причините за отдръпването на избирателите. Според него отказът на част от политическите сили да разговарят помежду си е лишил гражданите от възможността да се запознаят с позициите и идеите на участниците в изборите.
"Политическата дейност има смисъл тогава, когато основното действие е политическите актьори да разговарят помежду си, да сблъскват идеи и да се види реално кой колко тежи и какви са му идеите", коментира Костадинов. По думите му след несъстоял се дебат след първия тур разговорът преди балотажа е бил "изключително изпразнен от съдържание".
Той заяви, че въпреки разочарованието си е гласувал, защото смята, че това е лична отговорност и начин да даде пример. Той отправи критики към политическия елит, като посочи, че според него действията му са довели до загуба на съдържание в демократичния процес.
В изявлението си Костадинов призова политическите сили да не разглеждат държавата като своя собственост.
"Напомням на едните и на другите, че тя принадлежи на нас, българите. Не принадлежи нито на евролибералите, нито на другите, които се опитват пред българския електорат да мимикрират в друга позиция. Тя принадлежи единствено и само на свободния български народ", заяви той, цитиран от Нова телевизия.
Костадин Костадинов беше кандидат за президент с предложение за вицепрезидент Петър Волгин. Кадидатпрезидентската двойка завърши трета с подкрепа от 12, 545%.
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