Костадин Костадинов отвори вратите на дома си (видео)
Кандидатът за президент на "Възраждане" разказа за свободното си време, домашните любимци и навика да чете едновременно по две книги
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Лидерът на партия "Възраждане" и кандидат за президент Костадин Костадинов публикува видеоклип от дома си във Варна в своя официален канал в YouTube. Във видеото партийният председател представя личната си библиотека с художествена литература и споделя подробности за ежедневните си занимания извън политиката. Материалът е част от предизборната кампания за държавен глава и поставя фокус върху личния живот на политика.
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В кадрите се вижда домашната котка на семейството, наричана Пухи от политика и Зара от останалите му близки. Кандидатът показва и голям аквариум с рибки, поддържан като автономна екосистема. По думите му това хоби е дългогодишна мечта, осъществена след навлизането на модерни филтриращи технологии.
Основен акцент във видеото е книжната колекция на Костадинов. Той уточни, че поддържа две отделни библиотеки, като едната съдържа специализирана научна литература, а заснетата включва художествени издания. Фондът съдържа поредици като "Библиотека Галактика", съчинения на Николай Хайтов, произведения на Джек Лондон и класически заглавия за деца и юноши. Сред предпочитаните му автори е британският фантаст Тери Пратчет.
Заради честите пътувания между Варна и столицата политикът чете паралелно по две книги в двата града.
"За мен ден без прочетени страници е загубен", заявява Костадинов пред камерата.
Той допълва, че при износване на определен том от многократно четене предпочита да закупи ново копие на същото заглавие.
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