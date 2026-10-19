Кандидатът за президент на "Възраждане" разказа за свободното си време, домашните любимци и навика да чете едновременно по две книги

10825 Стопкадър

Чуйте статията:

Лидерът на партия "Възраждане" и кандидат за президент Костадин Костадинов публикува видеоклип от дома си във Варна в своя официален канал в YouTube. Във видеото партийният председател представя личната си библиотека с художествена литература и споделя подробности за ежедневните си занимания извън политиката. Материалът е част от предизборната кампания за държавен глава и поставя фокус върху личния живот на политика.

В кадрите се вижда домашната котка на семейството, наричана Пухи от политика и Зара от останалите му близки. Кандидатът показва и голям аквариум с рибки, поддържан като автономна екосистема. По думите му това хоби е дългогодишна мечта, осъществена след навлизането на модерни филтриращи технологии.

Основен акцент във видеото е книжната колекция на Костадинов. Той уточни, че поддържа две отделни библиотеки, като едната съдържа специализирана научна литература, а заснетата включва художествени издания. Фондът съдържа поредици като "Библиотека Галактика", съчинения на Николай Хайтов, произведения на Джек Лондон и класически заглавия за деца и юноши. Сред предпочитаните му автори е британският фантаст Тери Пратчет.

Заради честите пътувания между Варна и столицата политикът чете паралелно по две книги в двата града.

"За мен ден без прочетени страници е загубен", заявява Костадинов пред камерата.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Той допълва, че при износване на определен том от многократно четене предпочита да закупи ново копие на същото заглавие.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.